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把握好天氣！明晚鋒面挾雷雨影響 下周二還有華南雲雨區接力

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天、明天北台灣溫度明顯升高，尤其明天各地高溫可以來到30度以上，甚至台東可能出現局部焚風的狀況，外出注意防曬和補充水分。本報資料照片
今天、明天北台灣溫度明顯升高，尤其明天各地高溫可以來到30度以上，甚至台東可能出現局部焚風的狀況，外出注意防曬和補充水分。本報資料照片

今天各地天氣大致上穩定，花蓮台東、恆春半島雲量稍多，可能偶爾有零星降雨的機率。中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，主要是中午過後，山區可能有局部午後雷陣雨。今天到明天白天都還是相對穩定，且氣溫還會更溫暖的天氣。

他說，明天午後雷陣雨會再增加一些，明晚到下周一有下一道鋒面影響，整體來說，明晚至下周二各地的天氣相對比較不穩定，比較容易有下雨狀況。

目前天氣現況，劉沛滕表示，台灣上空雲層比較少，風向上轉為偏東南風到偏南風，各地比較穩定、晴朗，且溫度會逐漸上升的天氣型態。下一道鋒面預計明晚逐漸接近台灣，天氣明晚起將有所變化。

今天定量降水方面，劉沛滕說，大致上在山區局部午後雷陣雨為主，午後陣雨的範圍沒有很大，其他地區為比較穩定的天氣。明天午後雷陣雨範圍可能會擴大，增加北部或宜蘭地區，明天午後外出留意天氣變化。

未來降雨趨勢，他說，明晚到下周一有鋒面逐漸接近並通過台灣，當鋒面通過的時候，中部以北地區可能出現較大雨勢，全台各地都可能出現局部或比較明顯的降雨，有短暫陣雨或雷雨、局部較大雨勢狀況。

劉沛滕表示，下周二雖然鋒面通過，但後面有華南雲雨區水氣影響，西半部降雨還是比較明顯，東半部有局部降雨狀況。西半部除了有短暫陣雨之外，可能有局部雷雨出現。明晚到下周二天氣相對不穩定，下周三之後轉趨穩定，東半部地區可能還是有少部分降雨，西半部主要以山區午後雷陣雨為主。

溫度趨勢，劉沛滕表示，今天、明天北台灣溫度明顯升高，尤其明天各地高溫可以來到30度以上，甚至台東可能出現局部焚風的狀況，外出注意防曬和補充水分。明晚鋒面開始影響之後，下周一溫度就會比較明顯下降，北部高溫降至24、25度左右，整體溫度逐漸下降。

劉沛滕說，下周二因為還有華南雲雨區的影響，下周一、下周二整體溫降低一些。中南部因為下雨的關係，溫度逐漸下降一點。下周三隨著雲雨區離開，恢復多雲到晴天氣，氣溫會逐漸上升。

明晚到下周二天氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨狀況。劉沛滕表示，尤其中部以北，鋒面通過的時候，可能會有較大雨勢。鋒面通過之前，金門、馬祖地區今明兩天可能有低雲或霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

台東 花蓮 鋒面

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