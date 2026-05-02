釜山被台灣人攻陷？旅客數衝第2 內行頻大推：講中文也通

隨著國旅價格高漲，不少民眾轉向海外旅遊，除了日本之外，韓國釜山近期也成為熱門選擇。根據最新數據顯示，台灣旅客人次暴增，衝上第2名，驚人變化讓當地人也感到意外。

旅韓部落客「不奇而遇Steven & Sia」表示，釜山市政府公布2026年1至2月觀光統計，來訪旅客中排名第1的是中國，約12萬7580人次，第2名則是台灣，約12萬7190人次，兩者僅差390人，幾乎不分軒輊。

旅韓部落客進一步分析釜山擁有海景、在地市場、海上纜車、斜坡滑車以及特色咖啡廳等多元元素，幾乎囊括台灣旅客偏好的旅遊條件，加上距離近、花費相對可控，自然吸引大量遊客回訪，直言走在釜山街頭常常聽到中文，甚至有種「回到台灣」的錯覺。

貼文一出後，不少網友都表示「現在正在釜山，真的到處都是台灣人的感覺」、「釜山吃喝玩樂、機票都便宜，去一趟可以滿載而歸」、「交通方便，空氣、大海都乾淨，住宿品質也不錯，與其國旅我還不如去釜山玩」、「釜山旅遊CP值很高」、「上次帶小孩去釜山玩，結果小孩說講中文比講英文還好用」、「星期一剛獨旅回來，已經在計畫年底要安排全家一起去玩了」。

此外，旅遊部落客「貓小姐」也曾在社群平台「Threads」整理南韓旅遊注意事項，包括拍照需先徵求同意、用餐禮儀需注意、避免誤用稱呼、遵守博愛座規範與敬語使用等。另外，公車禁止飲食、部分廁所衛生紙需丟垃圾桶等生活細節也需留意，才能讓旅程更順利並尊重當地文化。