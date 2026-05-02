健康隱憂！40歲女日喝1飲品罹癌 醫揭3類「偽健康飲品」風險

許多人追求養生，反而陷入了「偽健康」陷阱。台灣知名腫瘤科醫生廖繼鼎近日在網上分享案例，指1名40多歲女性長期堅持「每日一果汁」，最後卻不幸罹癌。醫生警告癌症是長期生活小習慣累積而成，並點名3類大眾眼中的健康飲品，極可能在10年後讓身體成為發炎溫床。

1. 現打果汁（即榨果汁）：缺乏纖維的糖分炸彈

台灣知名腫瘤科廖繼鼎醫生早前在其YouTube頻道，分享1名40多歲女性長期堅持「每日一果汁」卻罹癌的案例。他強調「能咬就不要喝」，水果榨汁後濾掉纖維，導致果糖吸收過快，血糖瞬間飆升。相較於吃水果的飽足感，果汁讓人輕易攝取過多熱量，長期下來易堆積脂肪肝並誘發慢性發炎，提供癌細胞生長的絕佳環境。

2. 過燙熱飲：食道細胞的反覆受傷

國際癌症研究機構證實，如飲用超過65°C的熱飲，有機會增加食道癌風險。高溫反覆灼傷食道黏膜，讓細胞在「天天受傷、天天修復」的循環中，極易產生癌變。廖繼鼎醫生建議熱飲請務必「多等兩分鐘」再喝。

3. 酒精與紅酒：並無「安全劑量」

針對紅酒護心的說法，廖繼鼎醫生直言酒精是一級致癌物，與口腔癌、乳癌等高度相關。防癌觀念中不存在安全劑量，「滴酒不沾」才是降低風險的唯一選擇。他呼籲市民，防癌應從改變日常飲水習慣開始：少喝果汁、熱飲放涼、遠離酒精，別讓錯誤的養生觀念成為未來的病痛根源。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

茶餐廳焗豬扒呈粉紅色 食客質疑未熟：已食幾嚿 職員稱雪藏所致

茶餐廳$68西檸雞貨不對辦？ 炸雞塊變煎雞扒 網民：無見過呢款

文章授權轉載自《香港01》