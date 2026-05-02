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五一連假第2天晴朗暖熱 明晚鋒面殺到雷雨開炸、中部以北急轉涼

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天至明天各地多雲到晴天氣，溫暖偏熱。本報資料照片
今天至明天各地多雲到晴天氣，溫暖偏熱。本報資料照片

今天是勞動節連續假期第二天，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天至明天各地大致上多雲到晴天氣，僅東南部地區及恆春半島有零星降雨情形，午後各地山區有局部短暫雷陣雨發生機會。北部及東北部地區約22至32度，中部地區約22至33度，南部地區約24至33度，東南部地區約23至31度，溫暖偏熱。

不過，黃國致表示，明天夜晚起至下周一受鋒面通過及後續東北季風增強影響，中部以北及東北部地區轉為多雲到陰局部短暫陣雨或雷雨天氣，並有局部較大雨勢發生機會，其他地區也局部有短暫陣雨偶有雷雨發生。中部以北及東部地區明顯轉涼，高溫降至24至26度左右；中南部及東南部地區受影響較小，高溫30度以上。

下周二東北季風減弱，但黃國致表示，受華南雲雨區東移影響水氣仍多，西部地區降雨機會仍高，局部有短暫陣雨，其他地區局部有短暫雨發生。氣溫方面北部及東部地區仍較涼。

他說，下周三至下周五轉高壓迴流偏東到東南風環境，天氣穩定氣溫逐漸回升，除東部地區及恆春半島局部有短暫陣雨外，其他地區大致為多雲到晴天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨發生。

此外，今明兩天金門及馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度，他說，交通往返留意最新航班及船班資訊；明天東南部地區有焚風發生機會多留意。下周一、下周二台灣海峽、東部海域及巴士海峽風浪較大，海邊活動及海上作業注意安全。

風險 高溫 雷雨

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