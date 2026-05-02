今晴朗悶熱明晚變天 氣象署：未來1周晴雨冷暖交替頻繁

今天是勞動節連假第二天，中央氣象署表示，環境逐漸轉為偏東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，只有在花蓮、台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，中午過後在山區留意天氣變化。

溫度方面，氣象署表示，白天溫度將比昨天進一步回升，西半部高溫約31至33度，東半部26至28度，逐漸感受悶熱，建議適時補充水分。澎湖多雲時晴，23至27度；金門陰時多雲，19至25度；馬祖多雲時晴，17至23度。

明天收假日，明天白天各地大多為多雲到晴，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區及大台北、宜蘭地區有局部短暫雷陣雨；溫度感受較為悶熱，局部地區溫度偏高。

明晚起至下周一鋒面通過及東北季風增強，中部以北、宜蘭及花蓮天氣轉涼；中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率，南部、花蓮及台東地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨；鋒面通過及降雨時間仍有不確定性，留意最新的天氣預報資訊。

下周二東北季風稍減弱及華南雲雨區東移，由於降雨範圍仍相對較大，北部、宜蘭及花蓮天氣仍稍涼；西半部地區有短暫陣雨，東半部地區有局部短暫陣雨。

下周三起氣溫回升；下周三、下周四東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。下周五花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周六鋒面位於台灣附近，水氣偏多，各地天氣不穩定，鋒面位置及其伴隨的雲雨發展狀況有不確定性，注意氣象署所發布的最新天氣資訊；10日至11日東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

回暖期間易有霧出現；氣象署表示，今天、明天金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。鋒面前緣西南風偏強，明天台東地區有焚風發生的機率。鋒面位置及其伴隨的雲雨發展狀況有不確定性，注意氣象署所發布的最新天氣資訊。