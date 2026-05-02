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梅雨鋒面為什麼降雨劇烈又連續多天 專家曝關鍵是它 白話剖析形成機制

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
梅雨鋒面形成機制可以概分4點。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
梅雨鋒面形成機制可以概分4點。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

5、6月是中央氣象署定義的梅雨季，為什麼會有梅雨鋒面？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，梅雨季內的梅雨鋒面，對台灣天氣的影響與干擾，常常是非常重要且關鍵的。梅雨鋒面不是「普通鋒面」，而是一種季節性、準靜止的降雨天氣系統，本質上是東亞夏季環流轉換的產物。它的形成機制，可以概分4點。

他說，第一，冷暖氣團對峙不下；春末夏初，東亞同時存在兩股性質差異很大的氣團，北方是來自大陸的較乾冷氣團，而南方則是來自南海與西太平洋的暖濕氣團。當這兩股氣團交會，勢力相當，所產生的界面，就是鋒面；若發生在5、6月份，叫做梅雨鋒面。

第二，東亞季風建立。他說，隨著夏季來臨，東亞季風增強，環境的西南風開始將大量水氣輸送到華南、台灣、日本一帶；由於來自中南半島的水氣供應，就像幫浦一樣，提供充沛且持續的水氣來源，這也是梅雨能夠連續下、且下的劇烈的重要原因。

第三，副熱帶高壓北抬。林得恩表示，季節開始轉換，西太平洋副熱帶高壓也逐漸北移，原先的鋒面被「卡」在華南至台灣，或至日本一帶，成為近似準靜止的降雨天氣系統，稱為滯留鋒（stationary front），也因為如此，梅雨鋒面的降雨型態常會造成某地（或某地區）的降雨非常集中且顯著。

林得恩表示，第四，噴流系統支撐；高層噴射氣流提供上升運動與擾動能量，就像煙囪效應一般，高層明顯輻散，激促低層更多輻合，也使得對流系統得以持續發展，而不是短暫消散；另一方面，來自西南方的低層噴流也扮演著輸送水氣與能量的角色，不斷地提供充沛的補給，成為梅雨鋒面可以維持的關鍵動力因素之一。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

大陸 鋒面 南海

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