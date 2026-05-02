天氣展望 氣象署：未來2周天氣瞬變 中部以北恐較大雨勢 先轉涼後回暖

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周天氣變化快速，受鋒面及華南雲雨區影響期間，天氣較不穩定，中部以北有較大雨勢發生的機率；氣溫方面，第1周期中轉涼，隨後逐漸回暖。

梅雨季期間模式預報不確定性較大，氣象署表示，注意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。