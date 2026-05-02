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不斷更新／連假第2天出遊北返車潮齊發 國道避18地雷路段 好走時間曝

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不斷更新／連假第2天出遊北返車潮齊發 國道避18地雷路段 好走時間曝

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

（5:00更新）

今天迎來勞動節連續假期第2天，持續好天氣，預期有出遊及北返車潮，目前國道北、中、南區各區路段車流順暢。高速公路局北區交控中心說，今天清晨4時24分，在國道1號五楊高架機場系統入口，有自小客車撞內護欄事故，已經排除，不影響車流。

高速公路局預估今天國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判國道今天重點壅塞路段：

1、南（東）向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

2、北（西）向：國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

高公局建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

今天國道相關疏導措施。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施。圖／高公局提供

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