今晴朗炎熱飆34度高溫 吳德榮：梅雨季首波鋒面明深夜到 全台雷雨降溫

今天是勞動節連續假期第二天，今晨花東有局部零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天晴時多雲，白天暖熱、早晚偏涼，午後山區及花東偶有局部短暫降雨的機率。今天北部18至31度、中部20至33度、南部20至34度、東部19至31度。

5月進入梅雨季，他說，明天半夜、下周一晨梅雨季首波鋒面到，影響至下周二，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫降，北台轉涼。

吳德榮表示，下周三白天起至下周四，鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉，白天暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。下周五在另一鋒面前、暖氣團內，各地晴時多雲，熱如夏；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

他說，下周六、10日受梅雨季第2波鋒面影響，天氣轉變。11日鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉。由於各國模式末期模擬不一致，且將持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。