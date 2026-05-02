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護病比入法延宕 護團揚言告瀆職

聯合報／ 記者蔡維斌林琮恩／綜合報導

賴清德總統承諾三班護病比兩年內入法，衛福部石崇良擬年底修正「醫療機構設置標準」納入護病比並設兩年緩衝，但時程未定。護理團體質疑「打假球」，將於五月五日赴衛福部陳情。石崇良昨回應，政策為既定方向，須搭配人力與配套並兼顧病人需求，避免過快推動導致醫院關床、影響重症收治，將持續溝通。

護理師工會訴求三班護病比盡速入法，強調這是賴清德總統政見，籲政府落實。近期石崇良宣布護病比年底入法，並組織「醫事人力優化研議推動小組」最快六月召開第一次會議，討論護理師與各類醫事人員人力議題，三班護病比是第一項，年底前預告修正「醫療機構設置標準」，正式將三班護病比入法，上路時間卻待議。

此舉引發護理團體不滿，全台卅五個護理團體發布聯合聲明，拒絕空洞改革，要求三班護病比不應再延宕，護師工會昨參與勞動節陳抗遊行，訴求「不只是為護理師發聲，而是為每一位病人安全發聲」，強調三班護病比入法刻不容緩，護病比應於於母法規範對醫院才具強制性，僅以行政命令處理，衛福部可自行解釋，甚至調整護病比。

陳玉鳳說，若石崇良部長堅持「違法亂紀」，不願實質推動護病比入法，將至監察院陳情，若衛福部仍不願面對，再到台北地檢署告發石瀆職。

對於五月廿日是否能讓護病比入法，石崇良昨表示，護病入法是既定政策，推動過程當中可能有一些誤解，因政策發布後醫界和護界都有想法，基於兼顧到病人的需求，因此不希望太倉促剛性入法，造成醫院病床被關床、重症住院困難，都須審慎評估。

陳抗 賴清德 護理師 石崇良 衛福部

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