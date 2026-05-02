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移工逃逸要等一個月才能申請 外籍看護雇主 喊廢「空窗等待期」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
外籍看護雇主組成「廢除空窗期聯盟」昨天陳情，指現行空窗等待期與相關制度加劇照護與經濟壓力，呼籲修法改善。聯盟針對聘雇空窗期、免繳就業安定費、廢除一站式講習等議題提出訴求。記者蘇健忠／攝影
外籍看護雇主組成「廢除空窗期聯盟」昨天陳情，指現行空窗等待期與相關制度加劇照護與經濟壓力，呼籲修法改善。聯盟針對聘雇空窗期、免繳就業安定費、廢除一站式講習等議題提出訴求。記者蘇健忠／攝影

一群聘僱外籍看護的雇主組成「廢除空窗期聯盟」昨上街，控訴政府長照、移工制度不足，讓長照家庭陷入求助無門。聯盟提出廢除空窗等待期、免繳就業安定費、廢除一站式講習等訴求，更批評勞動部長洪申翰，要求洪必須下台。勞動部表示今將回應雇主訴求。

數十名外籍看護的雇主昨聚集教育部前，高舉「免徵就業安定費」、「廢除一站式講習，怠工逃逸的溫床」、「空窗歸零，照護先行」等牌子，強調雇主雖聘有看護工，也同時具備勞工身份，在制度漏缺下卻成為被壓迫者，要求政府廢除「遞補空窗期」、廢止「就業安定費」、強制「預繳機票保證金」及廢除「一站式講習」。

廢空窗聯盟總召集人林秉洋指出，現行就業服務法規定的「空窗等待期」已成惡法，如果移工逃逸，需一個月等待期才能跑新聘流程，但實際上遠比一個月久，甚至有家庭一等就等半年。

林秉洋呼籲政府，立即核准雇主遞補新人力，不應以「行政懲罰」的邏輯，讓受照護者及家屬承擔苦果。台聯黨主席周倪安也說，勞動部不正視失聯移工問題，卻移工逃逸造成的空窗期，怪罪在雇主身上。

卅多歲的林秉洋自述，長照資歷已經長達十年，為了照顧媽媽，有聘外籍看護，每月支付外看薪水、加班費、就安費、吃住開銷等，加起來至少四萬元，聽聞有的仲介還會違法跟雇主收取買工費，這些是沉重經濟負擔。

林秉洋反問，外看剛來時，什麼都不會，得教她中文、家務、照護技巧，但許多長照家庭都是老人顧老人，有能力這樣慢慢教？他批評一站式講習根本派不上用場，建議仿效日本要求外籍看護具備一定的語言、技能門檻。

加班費 教育部 雇主

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