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就醫頻繁 醫改會籲盤點重複看診領藥

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
醫改會指出，國人頻繁就醫重複看診領藥，反映整合醫療不足，應改革資訊不連貫、照護不整合造成的無效就醫。本報資料照片
醫改會指出，國人頻繁就醫重複看診領藥，反映整合醫療不足，應改革資訊不連貫、照護不整合造成的無效就醫。本報資料照片

去年國人平均就醫次數來到十六點三次，僅次於前年。醫改會指出，國人頻繁就醫多源於跨層級重複看診與領藥，反映專科化下整合醫療不足，健保署應強化整合性醫療服務，以降低就醫次數。癌症希望基金會則認為，就醫次數增加不等於浪費，應改革的是重複檢查、資訊不連貫、照護不整合造成的無效就醫。

醫改會研究員吳奎彥表示，國人平均就醫次數長期維持在十六次，健保署應優先盤點重複就醫與重複領藥情形並設立管控機制，會造成重複就醫或是重複領藥，與健保多採「論量計酬」有關，大量拿藥對患者的病情一點幫助也沒有，既然如此，健保制度就該大幅轉為「論質計酬」，給付對象以達到醫療品質為優先。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，過去醫療院所為爭取健保給付，易以衝量的方式增加門診數，加上民眾就醫高度自由、分級醫療未落實，進而推升就醫次數，不過，近年健保署推動個別醫院總額，醫學中心與區域醫院門診量已受控，顯示減少就醫並不必然影響健康，也有助紓解醫護負擔。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，高齡化與癌症存活期延長，使就醫次數增加屬必然現象，不能直接視為醫療浪費，關鍵在區分必要與非必要醫療。當前問題在於跨院資訊不連貫、重複檢查與用藥，以及照護體系破碎，導致無效就醫增加。

健保署主秘劉林義說，健保署將推動「家醫整合計畫」，將家醫計畫整合糖尿病、初期腎病、糖腎共照、品質改善試辦計畫，並同時將中醫納入八八八計畫，達到全民照護的目的。

癌症 健保 健保署

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