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健康你我他／防花粉必備口罩 床單窗簾勤換洗

聯合報／ 文／吳芳枝（中市北屯）
春天百花盛開，許多會開花的樹易引起花粉症，出現過敏反應。圖／吳芳枝提供
春天百花盛開，許多會開花的樹易引起花粉症，出現過敏反應。圖／吳芳枝提供

春天百花盛開，花粉紛飛，有氣喘的我因而引起過敏反應，「哈啾！哈啾！」噴嚏連連，鼻水像沒關緊的水龍頭，渾身不舒服，飽受花粉症困擾。

近年公園或人行道，種植許多會開花的樹，如黃花風鈴木、花旗木、阿勃勒和台灣欒樹等，繁花盛開，美景如畫，卻成了我的「過敏炸彈」。當花粉飄散，隨著空氣進入鼻腔內，常誘發過敏反應，出現鼻塞、打噴嚏、眼睛癢痛或耳朵癢等類似感冒症狀，嚴重會影響生活品質。

經過檢測，我的過敏原是花粉、灰塵、毛絮，聽從醫師建議，先從改善環境下手，將客廳地毯換成木質地板，減少塵蟎或灰塵飛揚，外出或運動時戴口罩。寢室和棉被保持乾淨，床單、枕套和窗簾常換洗，並在陽光下曝曬，除了達到預防效果，不用吃藥也能擊敗過敏。

這幾年外子則飽受濕疹困擾，癢到抓破皮，無法入眠，擦抗組織胺藥膏，但多半僅是「暫時止癢」。皮膚科醫師說，要從保濕、環境和習慣三方面著手改善，運動或流汗後，一定要洗澡更衣，洗澡水不可太燙，不要洗澡太久，少泡溫泉，若皮膚乾癢，洗完澡最好立刻擦保濕品，做好防護。

台灣每5人就有1人過敏，如腸胃不適、食物過敏、蕁麻疹等，因此大家對過敏並不陌生。有病記得找醫師，不要誤信偏方，以免延誤就醫、導致病情惡化。

過敏 皮膚科 蕁麻疹

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