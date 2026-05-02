科普好健康／看到強光就「哈啾」 不是身體異常

不少人從暗處走出來、迎向光明的那一刻，居然馬上打個噴嚏；有人拍照時，閃光燈一閃，也會打噴嚏；而我每次只要在晴天，一仰頭看藍天，也會立刻「哈啾！」一聲，再抬頭一次，又會再「哈啾！」一次，屢試不爽。

這種奇特又讓人尷尬的現象，往往會讓人懷疑究竟是眼睛、鼻子過敏，還是大腦太敏感？其實，這不是免疫反應，也不是身體異常，而是一種叫做「光噴嚏反射（photic sneeze reflex）」的生理反應，這是為什麼呢？

1.瞳孔光反射啟動

光線進入眼球後，刺激視網膜上的感光細胞，訊號經由視神經，傳入中腦，再傳到動眼神經副核（accessory oculomotor nucleus），又稱Edinger-Westphal核，再傳到動眼神經，使瞳孔收縮，以阻擋光線。

光刺激進入中腦後，因神經短路，傳到三叉神經中腦核，繼而引發噴嚏反射。圖／陳建志提供

2.腦幹中神經短路

根據解剖，在中腦，動眼神經副核跟三叉神經核中腦核（mesencephalic trigeminal nucleus）比鄰而居。一旦瞳孔光反射神經迴路電流太強，或是兩者之間剛好有了「連結」，光線刺激訊號傳進了三叉神經系統，促使同為三叉神經控制感覺之上呼吸道黏膜，產生異常感覺，誤以為有異物入侵，因而啟動防衛性噴嚏反射。

3.遺傳性神經特徵

在一般人中，大約有1到3成具備這種特質，因此也被戲稱為「日光噴嚏族」，這是一種遺傳性神經特徵，只要父母其中一方有，子女就會有5成機會有光噴嚏反射。在醫學上，它有個諧音「哈啾」的有趣名稱—「ACHOO症候群」，其實是Autosomal-dominant Compelling Helio-Ophthalmic Outburst縮寫，即「起自體染色體顯性遺傳，引人注目的太陽神眼科爆發反應」。

防強光危險 宜戴太陽眼鏡

這種「神經短路」所引起的生理性瞬間反射，大多數是無害的，但若時機不當，例如駕車剛出隧道時，突然被陽光照射，或是開夜車時，突然被對向車道車燈照到，一個噴嚏就可能會引發車禍。另外，外科醫師手術時，手術台上無影燈光突亮時，一個噴嚏可能會汙染手術區域。

另外，若患者有過敏性鼻炎時，這種反射會更為明顯，且更易誘發。因此，建議患者，外出時宜佩戴太陽眼鏡或遮陽帽。

若頻頻打噴嚏，並伴隨鼻塞、流鼻水等症狀，建議服用抗組織胺，好好地控制過敏，也可以緩解病症。