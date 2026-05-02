聽新聞
0:00 / 0:00

科普好健康／看到強光就「哈啾」 不是身體異常

聯合報／ 文／義大癌治療醫院耳鼻喉科自費診兼任主治醫師陳建志
有人只要看到強光，就會打噴嚏。圖／123RF
有人只要看到強光，就會打噴嚏。圖／123RF

不少人從暗處走出來、迎向光明的那一刻，居然馬上打個噴嚏；有人拍照時，閃光燈一閃，也會打噴嚏；而我每次只要在晴天，一仰頭看藍天，也會立刻「哈啾！」一聲，再抬頭一次，又會再「哈啾！」一次，屢試不爽。

這種奇特又讓人尷尬的現象，往往會讓人懷疑究竟是眼睛、鼻子過敏，還是大腦太敏感？其實，這不是免疫反應，也不是身體異常，而是一種叫做「光噴嚏反射（photic sneeze reflex）」的生理反應，這是為什麼呢？

1.瞳孔光反射啟動

光線進入眼球後，刺激視網膜上的感光細胞，訊號經由視神經，傳入中腦，再傳到動眼神經副核（accessory oculomotor nucleus），又稱Edinger-Westphal核，再傳到動眼神經，使瞳孔收縮，以阻擋光線。

光刺激進入中腦後，因神經短路，傳到三叉神經中腦核，繼而引發噴嚏反射。圖／陳建志提供
光刺激進入中腦後，因神經短路，傳到三叉神經中腦核，繼而引發噴嚏反射。圖／陳建志提供

2.腦幹中神經短路

根據解剖，在中腦，動眼神經副核跟三叉神經核中腦核（mesencephalic trigeminal nucleus）比鄰而居。一旦瞳孔光反射神經迴路電流太強，或是兩者之間剛好有了「連結」，光線刺激訊號傳進了三叉神經系統，促使同為三叉神經控制感覺之上呼吸道黏膜，產生異常感覺，誤以為有異物入侵，因而啟動防衛性噴嚏反射。

3.遺傳性神經特徵

在一般人中，大約有1到3成具備這種特質，因此也被戲稱為「日光噴嚏族」，這是一種遺傳性神經特徵，只要父母其中一方有，子女就會有5成機會有光噴嚏反射。在醫學上，它有個諧音「哈啾」的有趣名稱—「ACHOO症候群」，其實是Autosomal-dominant Compelling Helio-Ophthalmic Outburst縮寫，即「起自體染色體顯性遺傳，引人注目的太陽神眼科爆發反應」。

防強光危險 宜戴太陽眼鏡

這種「神經短路」所引起的生理性瞬間反射，大多數是無害的，但若時機不當，例如駕車剛出隧道時，突然被陽光照射，或是開夜車時，突然被對向車道車燈照到，一個噴嚏就可能會引發車禍。另外，外科醫師手術時，手術台上無影燈光突亮時，一個噴嚏可能會汙染手術區域。

另外，若患者有過敏性鼻炎時，這種反射會更為明顯，且更易誘發。因此，建議患者，外出時宜佩戴太陽眼鏡或遮陽帽。

若頻頻打噴嚏，並伴隨鼻塞、流鼻水等症狀，建議服用抗組織胺，好好地控制過敏，也可以緩解病症。

義大癌治療醫院耳鼻喉科自費診兼任主治醫師陳建志。圖／陳建志提供
義大癌治療醫院耳鼻喉科自費診兼任主治醫師陳建志。圖／陳建志提供

視網膜 神經迴路

延伸閱讀

她們總說「我還好」 心理師揭「長女病」真相：越會撐越容易受傷

腸道菌相失衡 婦飯後脹氣「罰站」2小時

外科神刀手／蔣永孝 神經外科一把手 臨床研究雙刀流

科學人／移民月球過第二人生？身體走樣是第一步…天天運動也沒用

相關新聞

居高不下 國人去年平均就醫16.3次

衛福部二○二三年七月調升醫療院所部分負擔，盼能落實分級醫療、避免重複就醫，但新制推動已兩年多，根據最新統計，去年國人平均就醫次數仍破十六次，為十六點三次，創近十年來次高，雖低於前年，但仍處高點。健保署

多縣市有感！台灣東部海域發生規模6.1有感地震 最大震度達4級

05/01晚上20時39分，臺灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，最大震度4級，影響宜蘭、新竹、南投及花蓮等地區，請民眾保持警覺並遵守防震措施。

就醫頻繁 醫改會籲盤點重複看診領藥

去年國人平均就醫次數來到十六點三次，僅次於前年。醫改會指出，國人頻繁就醫多源於跨層級重複看診與領藥，反映專科化下整合醫療不足，健保署應強化整合性醫療服務，以降低就醫次數。癌症希望基金會則認為，就醫次數

移工逃逸要等一個月才能申請 外籍看護雇主 喊廢「空窗等待期」

一群聘僱外籍看護的雇主組成「廢除空窗期聯盟」昨上街，控訴政府長照、移工制度不足，讓長照家庭陷入求助無門。聯盟提出廢除空窗等待期、免繳就業安定費、廢除一站式講習等訴求，更批評勞動部長洪申翰，要求洪必須下

護病比入法延宕 護團揚言告瀆職

賴清德總統承諾三班護病比兩年內入法，衛福部長石崇良擬年底修正「醫療機構設置標準」納入護病比並設兩年緩衝，但時程未定。護理團體質疑「打假球」，將於五月五日赴衛福部陳情。石崇良昨回應，政策為既定方向，須搭

科普好健康／看到強光就「哈啾」 不是身體異常

不少人從暗處走出來、迎向光明的那一刻，居然馬上打個噴嚏；有人拍照時，閃光燈一閃，也會打噴嚏；而我每次只要在晴天，一仰頭看藍天，也會立刻「哈啾！」一聲，再抬頭一次，又會再「哈啾！」一次，屢試不爽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。