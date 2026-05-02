居高不下 國人去年平均就醫16.3次

衛福部二○二三年七月調升醫療院所部分負擔，盼能落實分級醫療、避免重複就醫，但新制推動已兩年多，根據最新統計，去年國人平均就醫次數仍破十六次，為十六點三次，創近十年來次高，雖低於前年，但仍處高點。健保署分析，就醫平均次數居高不下，與高齡人口有關，已著手擬定策略盼降低次數。

根據衛福部健保署統計，自二○一六至二○一九年，國人平均就醫次數為十五次，二○二○至二○二二年新冠疫情期間，平均就醫次數降至十四次，疫後平均就醫次數則是快速上升，二○二四年來到最高平均次數為十六點五次，去年則為十六點三次。

國人總就醫次數也在疫情後大幅增加，二○二三年來到三點八二億次，二○二四年三點八八億次，去年為三點八九億次，增幅約百分之二。這三年就醫年齡層平均就醫次數，四十到四十九歲上升最快，七十到七十九歲反而下降，從二○二三年平均廿八點二次，到去年降至廿七點七次。

健保署主秘劉林義說，國人平均就醫次數仍達十六次，主因是台灣自二○一四年步入高齡化社會後，慢性疾病患者就從當年度的一○二九萬人，到去年成長至一三九二萬人，慢性病醫療費用支出如今已占總健保支出的百分之四十九點六，逼近五成，而四十歲就醫人口開始上升，評估與國人病識感提升，慢性病年輕化有關。健保署也同步監測每年就醫次數超過九十次的患者，近三年高診次就醫人數逐漸降低，從二○二三年的三點七萬人、總就醫次數達四○三點六萬次，到去年已降為三點五萬人，就醫次數三八六點七萬次。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁建議健保署訂定就醫次數管理目標，減少不必要醫療支出，資源優先投入必要醫療保障。