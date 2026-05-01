國人就醫次數高非「看病太多」 癌團：降低無效就醫才是關鍵

衛福部健保署最新統計，114年國人平均就醫次數達到16.3次。對此，台灣癌症基金會總監馬吟津說，國人就醫次數高，不單純是「大家看病太多」，比較像是整個社會結構改變的結果。癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，隨著高齡化及癌症存活期延長，就醫次數自然增加，但並不等於醫療浪費，呼籲真正該改革的是重複檢查、資訊不連貫、照護不整合造成的無效就醫。

嚴必文說，台灣邁入超高齡社會，65歲以上人口占比超過20%，慢性病患者增加，帶動定期追蹤、用藥調整與併發症管理等醫療需求。癌症也屬慢性病，隨著治療進步，五年存活率提升，而國家第五期癌症防治計畫也明確把「提升癌友與家屬生活品質」列為重點，代表很多癌友在治療後仍需長期追蹤、復健、症狀處理、心理支持與生活重建，就醫次數自然增加。

面對國人平均就醫次數偏高，不能直接把它簡化成「看太多病」，應先釐清必要及非必要醫療。嚴必文說，若要檢視「就醫次數高」問題，重點應放在減少無效、重複、破碎化的非必要就醫，而不是要求病人少看病。像是跨院資料不通、重複開藥、重複檢查，或病情穩定卻因制度設計而須頻繁往返醫院，這是應優先改善的部分。

「轉向照護品質好不好、整體成效有沒有提升、病人是否少走冤枉路，才是關鍵。」嚴必文說，未來政策應強化分級醫療、整合照護及醫社合作，讓社區也能承接部分照護與支持功能。同時，健保支付制度也應逐步從論量計酬，朝論質計酬（P4P）、包裹式給付（DRG）等更重視品質與整體成效的方向調整，避免醫療體系過度衝量，讓改革真正回到病人利益。

「未來就醫次數要明顯下降，其實不太容易，因為這是結構性的問題。」馬吟津說，國內慢性病人口擴大，需要長期追蹤的三高、肥胖族群變多，且隨著醫療進步，很多癌友可以長期存活，但需持續回診、用藥、追蹤，整體就醫次數自然被拉高。

馬吟津說，若要降低就醫次數，重點是減少「不必要的就醫」，並重視健康管理，提升健康餘命，如避免體重過重及肥胖，降低三高與癌症風險，且多攝取蔬果，避免久坐不動、高壓熬夜等，而許多慢性病或癌友因焦慮、不安心，增加就醫頻率，應做好心理支持，也能大幅降低就醫次數。