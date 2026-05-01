降低慢性病患就醫次數…健保署推動首創兩大整合醫療政策 預計今年上路

衛福部健保署最新統計，114年國人平均就醫次數達到16.3次，為近十年來次高。健保署主秘劉林義說，國人平均就醫次數多原因是，2014年步入高齡化社會後，慢性病患者大幅增加。健保署將推動「家醫整合計畫」，將家醫計畫整合糖尿病（DM）、初期腎病（CKD）、糖腎共照（DKD）品質改善試辦計畫（P4P），並同時將中醫納入888計畫，達到全民照護的目的。

劉林義說，健保署為照顧慢性病患者，陸續制定糖尿病、氣喘、高血脂等照護計畫，但依全人照護觀點，這些計畫應要整合，但相關計畫已實施多年不易整合，經與家庭醫學醫學會、醫師公會全聯會討論，於三月份的健保支付標準共同擬定會議（簡稱共擬會）通過，預計今年整合同時參加家醫計畫及腎臟病、糖尿病等計畫的患者，推動「以病人為中心的全人照護」。

劉林義指出，家醫整合計畫將新增「追蹤管理加成費」、「糖尿病新收案整合照護費」及修訂「糖心腎症候群整合照護提升費」，以照顧同時有兩種、三種慢性病患者的給付會有所區別，如一般個案追蹤管理費一年為250元，照顧DKD個案為400元，糖尿病新收案整合照護費提升至一年650元，糖心腎症候群整合照護提升費為500至1000元不等。

醫師公會全聯會理事長陳相國說，健保糖尿病、腎臟病、氣喘等計畫已行之多年，但與家醫計畫多未整合，經雲端藥歷觀察，許多三高患者即使在同家醫院、不同科別就醫，仍有重複用藥問題，經整合後應可減少用藥及不必要的支出，且讓患者回歸基層診所照顧，許多基層診所在照顧慢性病患的醫療、藥品等方面，並不亞於醫學中心。

家庭醫學醫學會理事長黃振國說，整合健保相關慢性病計畫可以提升整合照顧品質、減少重複就醫及檢查，還可以減少用藥，邁入全人整合型照顧，如英國、加拿大、澳洲等採取家醫制度，而台灣也慢慢朝向家醫制度，如果民眾不舒服時，願意先到家醫診所先行評估，約可以減少後續的看診次數二至三次。

另，近三年國人就醫科別前十名排名，分別為家醫科、中醫科、耳鼻喉科、牙科、小兒科、內科、眼科、皮膚科、骨科、婦產科。劉林義說，中醫長年位居國人就醫科別第二位，為照顧只到中醫就醫且未被大家醫、888計畫收案的三高慢性病患者，健保署首度將中醫也納入888計畫，共編列5300萬元，以派案方式由患者常就醫的中醫師收案照顧，以提供個案管理費及品質獎勵費。

劉林義說，初步規畫，中醫院所收案三高患者為前一年在中醫門診看診兩次或一次住院診療即可，預計參與計畫的中醫師一年可收案上限為100人，每人品質獎勵費最高為1000元，但收案的中醫師須接受三高防治的教育訓練課程，相關細節仍需進行討論。

依健保署統計，目前約有6至7萬人純看中醫。中醫師公會全聯會秘書長陳博淵說，西醫推動888計畫，一定有只看中醫的三高患者被遺漏，因選擇看中醫的患者可能是對西醫有些顧忌，希望吃中藥就好，或是希望中醫與西醫搭配，減少西藥用量及併發症，而全聯會主動向健保署提出計畫，照顧更多慢性病患者，降低洗腎機會。健保署表示，目前預估該計畫約可收案3萬人。

健保進一步分析發現，約五成高診次患者都為罹患三高，屬於多重慢性病。劉林義說，健保署持續推動整合門診，搭配888計畫，首先將八成的三高慢性病患納入照護網，並讓照護網中的八成患者藉由生活習慣諮詢及填寫量表，如壓力、睡眠、營養、運動等，加以衛教改善生活習慣，再讓其中八成患者穩定控制三高，同時透過「健保快易通」APP的「健康存摺」提供量身定做的衛教識能。