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國人就醫次數高常重複就醫、領藥 醫改會籲全面檢視大家醫計畫成效

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署最新統計，去年國人平均就醫次數達到16.3次，為近10年來次高。記者潘俊宏／攝影
衛福部健保署最新統計，去年國人平均就醫次數達到16.3次，為近10年來次高。記者潘俊宏／攝影

衛福部健保署統計，114年國人平均就醫次數達到16.3次。醫改會研究員吳奎彥說，國人就醫次數多，往往是在診所、醫院等不同層級醫院，常有重複看診、拿藥的問題，可見醫療服務雖走向專科化，但缺乏整合性醫療，如此患者捨近求遠到大醫院就醫，耗費更多的候診時間及醫療費用，甚至是重複的醫療檢查，健保署應更努力推動整合性醫療服務，降低國人就醫次數。

「健保署應分析國人就醫次數，減少低品質、重複或不必要的醫療，才是關鍵。」吳奎彥說，患者重複就醫、領藥，恐對病情沒有幫助卻增加健保支出。衛福部長石崇良擔任健保署長時，推動大家醫平台作為慢性病患者管理核心，如今應全面檢視成效，是否有需改革之處。同時檢討支付標準，自論量計酬大幅改革為論質計酬，並鼓勵整合醫療，以防醫療院所為衝量增加患者就醫次數。

降低國人就醫次數，應提升自我健康管理。吳奎彥舉例，國健署健康久久網站應建立AI技術，讓民眾可以提問且立即獲得解答，增加與民眾的互動，目前英國、加拿大都有完整的線上查詢疾病系統，提升國人健康識能。

健保署前署長、台北醫學大學公衛學院講座教授李伯璋說，醫療資源應用在刀口上，健保署應提升小兒科、急重難罕症科別醫療支付標準，讓醫師願意投入，並增加大家醫計畫給付，加強慢性病患者照顧，避免產生共病，減少國人不健康餘命。至於，感冒等輕症應呼籲民眾加強自我照顧，或民眾可自行到藥局購買指示用藥，先行緩解症狀，若症狀持續再到基層診所就醫，避免醫療濫用。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，過去醫療院所為獲得健保醫療給付，往往採取衝量的措施，且民眾自由就醫方便，又沒有分級醫療的限制，造成就醫次數高，不可諱言的是，健保署去年實施個別醫院總額，醫學中心、區域醫院等均控制門診量，但民眾不會因為減少看診，變得不健康，而醫護人員也可以減壓。

「健保是保健康，不是保就醫次數。」洪子仁說，在國人平均就醫次數降低時，建議應觀察今年國人平均餘命、不健康餘命、可避免死亡率、癌症五年存活率等健康指標，若指標表現的更好，即可代表民眾減少不必要就醫次數，不會影響自己的健康，但卻讓醫療更有效率。

醫師公會全聯會理事長陳相國說，超高齡社會下，民眾就醫應以可近性高的基層診所為主，如許多穩定慢性病、癌症患者，一年只需回到醫學中心追蹤一次即可，其餘追蹤可在與醫學中心合作的醫療院所。因此，衛福部應建立完善的雙向轉診配套制度，打造共同照顧模式。

同時，民眾應多利用成人健檢，如國健署已放寬成人健檢年齡至30歲。陳相國指出，許多基層診所門診鼓勵感冒患者檢測，約發現大一、兩成患者有高膽固醇、高尿酸，甚至高血壓等問題，以利及早發現三高，及早治療。

國健署 健保署 衛福部

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