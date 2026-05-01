國人平均就醫次數去年達16.3次 創近十年來第二高紀錄

衛福部健保署最新統計，114年國人平均就醫次數達到16.3次，為近10年來次高，僅低於113年16.5次。另，近3年統計，國人就醫次數也屢創新高，114年高達3.89億次。健保署表示，國人平均就醫次數高居不下原因與受到高齡社會慢性病患者人數增加有關，已著手擬定相關策略，盼降低國人就醫次數。專家表示，健保應修改支付標準，減少不必要的醫療。

依健保署統計，近10年來，105至108年國人平均就醫次數約15次；新冠疫情3年期間，109至111年平均就醫次數則降至14.3、13.2及14.4次，但疫情後平均就醫次數大幅上升，分別為16.2、16.5及16.3次。

近三年來，國人總就醫次數持續上升，自112年3.82億次，113年3.88億次，上升至114年3.89億次，增幅約2%。依男女就醫次數統計，女性均高於男性，但男性近2年來，人數增幅則高於女性，可見男性也開始多關注自己的健康。

進一步分析，近三年各年齡層平均就醫次數，以40至50歲三年來持續上升，分別是14.4次、14.6次、14.9次；50至70歲相對持平；反觀，70至80歲則持續下降，分別是28.2、28.2、27.7次。

高診次統計方面，以一年門診就醫超過90次者，近3年來逐年降低，112年為3.7萬人，就醫次數403.6萬次，113年3.6萬人，就醫次數394萬次，114年為3.5萬人，就醫次數386.7萬次。

健保署主秘劉林義說，國人平均就醫次數多，原因是103年步入高齡化社會後，慢性病患者大幅增加，自103年1029萬人，成長至去年1392萬人；慢性病費用占整體健保支出，也從41.3%，成長至49.6%，目前降低慢性病患就醫次數為當務之急。

去年國人平均就醫次數較前一年16.5次，減少0.2次，且10歲以下及70至80歲民眾就醫次數，也持續下降，但40至50歲民眾就醫次數三年來持續上升。劉林義說，這與慢性病自中年開始慢慢出現有關，有別以往，65歲以上長者注意慢性病的觀念，現在應提早至40歲。

劉林義說，新冠疫情後，民眾就醫反彈，造成112、113年平均就醫次數暴增，去年已有所趨緩，將持續觀察今年、明年就醫次數變化。但依114年60至70歲一年平均就醫次數已達22.6次，預估超高齡社會下，年長者就醫次數仍會緩慢上升。

家庭醫學醫學會理事長黃振國說，若要降低國人就醫次數，健保署應針對國人就醫內容、年齡別詳細分析，評估醫療供給及需求兩者的差異，才能了解民眾就醫的情形，對症下藥。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，超高齡社會下，65歲以上長者帶動就醫需求，但國人去年平均就醫次數較前1年略降，「這是好事」，凸顯健保署推動雲端病歷、雲端藥歷等資訊透明化，及分級醫療、周日及國定假日輕急症中心（UCC）轉診，及去年實施個別醫院總額等，有助減少民眾就醫次數。

洪子仁說，國人平均就醫次數降低一次，健保支出可省下300億元，以114年較113年減少0.2次，健保即減少支出60億元，這節省支出可加速納入更多的新藥新科技。以經濟合作暨發展組織（OECD）國家民眾一年平均就醫次數為八次，再依台灣人口老化估計，國人平均就醫次數應可減少二至三次，呼籲衛福部應設定國人平均就醫次數目標，省下不必要醫療的支出，讓更多必要性的醫療獲得保障。

「國人就醫次數多少才合理，很難有明確的標準。」健保署前署長、台北醫學大學公衛學院講座教授李伯璋說，台灣就醫方便，且依目前健保論量計酬制度，讓部份醫師確實會多看病人，增加收入，而其中有些是不必要的醫療行為，讓國人就醫次數不容易降低。超高齡社會下，醫師應與長者多溝通，讓病人放心，避免常跑醫院重複就醫。