台灣旅展雅加達登場 文化DIY體驗多元觀光魅力

交通部觀光署今天至3日在印尼雅加達PIK Avenue購物中心舉辦台灣旅展，希望透過展示各種台灣文化，吸引更多印尼人赴台旅遊。在眾多展位中，結合在地產業特色與手作教育的文化DIY體驗活動成為矚目亮點。

觀光署表示，旅展以「TAIWAN–Waves ofWonder」（台灣魅力．驚喜無限）為主軸，結合「台灣24小時不打烊」概念，於現場打造多彩絢爛霓虹燈拍照區，並提供參觀民眾具有旅展限定設計版型的紀念照片，展現台灣全天候皆可體驗的多元觀光魅力。

觀光署也特別邀請台灣首個專業當代馬戲團隊「FOCASA馬戲團」跨海演出。該團融合東方雜技與現代劇場美學，這次以「台灣熱炒店」舞碼呼應旅展主題，透過跳板、體技與雜耍，帶來視覺與動感兼具的精彩表演，吸引許多印尼民眾觀賞。

此外，星源茶園帶來宜蘭冬山在地茶香，由返鄉從農且轉型友善農業的園主劉景源指導民眾製作DIY紀念茶包。參加體驗活動的印尼民眾娜雅（Nadya）向中央社表示，她非常喜歡茶，能體驗利用台灣茶製作專屬茶包感到很有趣。

她說，台灣的自然美景與對遊客的友善讓她一直想造訪，現場提供的旅遊資訊與體驗活動讓她更有意願規劃赴台行程。

卷木森活館推出木製小火車與存錢筒DIY，透過拼版模型引導民眾認識環保建材。參加體驗的民眾多利（Doly）表示，能與各種年代的體驗者製作木製存錢筒並了解來源，是極其有趣的經驗。

他告訴中央社，對台灣在地文化與美食非常感興趣，加上探親需求，早已將台灣列為旅遊首選，而現場的體驗讓他更想飛往台灣旅遊。

駐印尼代表處公使林信任開幕致詞表示，台印觀光交流去年刷新歷史紀錄，互訪人數已完全恢復至疫情前水準。他指出，台灣目前有超過30萬名印尼朋友生活，人文連結深厚；台灣持續優化環境並擴大清真認證，誠摯邀請印尼民眾造訪台灣。

駐雅加達台灣觀光服務處主任周士弼指出，台灣四季分明的氣候與夜市小吃深受年輕族群與家庭旅客喜愛，觀光署將加強與民間產業合作，推廣深度文化體驗及穆斯林友善行程。