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台南爆長照悲歌...專家籲別再加碼訪視指標 背後原因是關鍵

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台南市傳出八旬妹妹殺死九旬姐姐的悲劇。圖／讀者提供
台南市傳出八旬妹妹殺死九旬姐姐的悲劇。圖／讀者提供

又見長照悲歌，台南市84歲葉婦不忍91歲姐姐長期飽受病痛困擾，持刀將其殺害；而該案於三月因跌倒，由照顧者友人協助申請長照服務，卻在服務尚未進入時，就發生悲劇事件；專家指出，此案明顯是「長照空窗期」漏接對象，另外也指出，政府別一昧於重大事件後，就加強各類評估指標與訪視頻率，無助於改善長照悲歌。

台南市中西區84歲的葉姓婦人與91歲的胞姐同住公寓，疑因姐姐不堪長期病痛，數度表示想不開，葉婦友人日前雖已協助申請長照服務，且在4月27日才完成訪視，屬於長照需求等級（CMS）第七級，也完成規畫後續的長照服務，葉婦仍不忍姐姐痛苦，持刀將其殺害後自首。

中華民國家庭照顧者關懷總會陳景寧表示，首先政府應停止在悲劇事件發生後，就以「增訂轉介指標、加強訪視」的托大社安網作法，過去經驗證明每逢重大案件後，政府往往強化各類評估指標與訪視頻率，要求社工與照管中心承擔更多責任，呼籲應停止這類倉促上路的應對方式。

再者政府應回到根本，全面檢視「照顧者殺人事件」的成因，陳景寧說，應邀集民間團體共同討論近年案件樣態，這類悲劇並非單純資源不足所致，也牽扯到觀念問題。

陳景寧說，現行制度對重度失能者支持仍明顯不足。以補助結構為例，目前居家與日照服務最高可達三點六萬，但若選擇入住機構，補助卻明顯偏低僅有一萬元，導致經濟能力有限的家庭被迫持續承擔高壓照顧責任，長期處於身心俱疲甚至崩潰邊緣，應重新檢討重度失能者的照顧選項，讓機構照護成為可負擔且可行的替代方案。

陳景寧認為，台灣的家庭仍然受限於照顧責任家人的愛，這些很傳統的觀念那他並沒有從這些事情解放出來，應推動更清楚的人權教育，讓社會理解「任何人都無權決定他人的生死」，即使照顧壓力再沉重，也不能跨越這條界線。另一方面，對於被照顧者長期承受極端痛苦、甚至表達求死意念的情況，社會也應正視相關議題，包括個人生命自主權的討論。

陳景寧表示，長照悲劇的成因複雜，涉及資源配置、制度設計與社會觀念等三重面向，未來政策討論不應再僅停留於長照資源的增減，而需從制度與觀念並進，才能降低類似事件再度發生的風險。

長照 台南

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