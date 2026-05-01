氣象署示警！未來3天仍有可能發生規模5到5.5左右餘震

今20時39分在宜蘭縣政府東北東方38.7公里臺灣東部海域，發生芮氏規模6.1地震，地震深度98.3公里，全台多地明顯有感，中央氣象署表示，本次地震屬於深層隱沒帶地震，雖搖晃範圍廣，但整體破壞力相對有限，仍提醒未來三天內可能出現規模5至5.5的餘震，民眾應提高警覺。

氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，本次地震以北部地區感受最為明顯，多數地區測得震度3級，少數測站達4級，包括宜蘭縣南澳、新竹縣關西及南投縣合歡山。搖晃時間方面，震度4級地區約持續1至2秒，震度3級地區約3秒，其中合歡山地區搖晃時間最長達6秒。

此次地震也觸發兩次國家級警報，第一次發布範圍涵蓋北北基及宜蘭，隨後擴及桃園，顯示震波影響範圍廣泛。

邱俊達表示，從板塊構造來看，台灣位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界處，菲律賓海板塊持續向西北擠壓並隱沒至歐亞板塊之下，本次地震即發生於隱沒帶內部，由於震源較深，地震能量傳遞範圍較廣，但地表震動強度相對分散。

邱俊達也舉去年12月27日發生在宜蘭東部外海，芮氏規模7.0的地震相比。邱分析，兩起地震位置相距約30公里，但去年地震震源深度僅約67至68公里，屬較淺層地震，因此對地表影響較為明顯；本次則因震源較深，整體災害風險相對較低。

邱俊達提醒，未來三天仍可能出現規模5到5.5左右的餘震，呼籲民眾持續留意官方資訊。