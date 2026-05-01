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今年最大規模地震！晚間8：39發生規模6.1地震 3天內留意餘震
今晚8時39分，台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震。氣象署表示，這起為今年所觀測到最大規模地震，屬於獨立事件，須留意未來3天內可能會有規模5至5.5餘震。
根據中央氣象署最新資訊，今天晚間8時39分發生芮氏規模6.1地震，地震深度98.3公里，震央位於宜蘭縣政府東北東方38.7公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、新竹縣、南投縣、花蓮縣4級。
氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，這起地震為獨立事件，為今年所觀測到的最大規模地震，地震成因為菲律賓海板塊在花蓮外海開始往下隱沒至地球內部。
吳健富表示，因震央接近都會區人口密集處，加上盆地效益，居住在雙北高樓民眾會較為有感。
吳健富指出，研判未來3天仍會有規模5至5.5之間的餘震的發生，提醒民眾須留意。
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