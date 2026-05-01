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宜蘭外海發生規模6.1地震...台鐵北部列車速限60km慢行 基隆警報響
今晚8時39分在宜蘭縣政府東北東方38.7公里 ，發生芮氏規模6.1地震。台鐵公司表示，目前列車慢行，稍有延誤請旅客注意搭乘，北部列車目前速限60km運行。基隆2級，民眾有收到國家級警報響，有住11樓的住戶說，感覺三連震，但一下就停了。
基隆市消防局表示，目前未接獲災情通報。民眾有收到國家級警報響，有住11樓的住戶說，感覺三連震，但一下就停了。
台鐵指出，北部外海發生6.1有感地震，目前列車慢行，稍有延誤請旅客注意搭乘，北部列車目前速限60km運行。
台鐵表示，南澳、樹林各4級，東澳=和平間及台北=鶯歌間(含樹林調車場)按4級規定辦理。
崇德、和仁、和平、蘇新、南港、苗栗、三義、後龍站各3級，新城=和平、東澳=宜蘭、蘇新=蘇澳、七堵=台北、香山=豐原、香山=通霄間各按3級地震規定辦理。
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