防長照悲歌 衛福部促地方強化橫向聯繫與篩檢銜接

台南發生高齡妹殺臥病姊的「老老照顧」憾事，衛福部表示，將督導地方強化各系統聯繫、宣導1966長照專線，以初篩量表發掘潛在風險個案，加上長照3.0銜接社安網等，盼多管道減輕負擔，避免再生悲劇。

台南市中西區4月29日發生84歲葉姓老婦持刀割頸9旬姊姊致死命案。警方調查，這對姊妹相依為命，姊姊臥床求死，妹妹動手後報警自首。全案移送後，台南地檢昨天聲押獲准。

針對這起長照悲歌，衛生福利部長期照顧司副司長吳希文今天告訴中央社記者，該案家於近日提出長照需求評估，照管專員隨即前往並鼓勵使用相關服務，卻還沒使用服務就發生憾事。

吳希文指出，為強化現行體制，未來將持續督導地方政府，提升村里民政體系與社政單位的橫向聯繫與轉介機制；除呼籲民眾多加利用「1966長照專線」申請使用長照服務，照管專員到府評估時，也會使用高負荷家庭相關初篩量表，儘可能發掘潛在高負荷家庭照顧者，轉介相關資源。

長照3.0今年正式上路，主打普及照護資源、強化家庭支持及完善專業銜接。吳希文說，「長照3.0」將繼續擴增家庭照顧者支持資源，並整合社安網體系，透過村里基層組織的預警與宣導，目標是及早發掘有需求的民眾，防止因照顧負荷過重而引發的社會悲劇再次發生。

隨台灣正式邁入超高齡社會，衛福部編列新台幣62.5億元預算，自今年起，在2年內訪查全台70萬名獨居老人，將依需求提供問安、關懷、緊急救援服務及每日送餐等4級服務。

衛福部社會及家庭署署長周道君說明盤點狀況，目前正與內政部進行戶籍資料串接，對象包括戶籍內僅有1名65歲以上長者、夫妻皆為65歲以上，或同住成員均屬高齡層的家戶等。

周道君表示，相關資料將提供給各縣市政府，由地方政府結合村里民政系統及基層社區服務單位實地訪視，透過跨體系的橫向合作，實地瞭解高齡者的居住情形與實際生活需求。

至於訪視後的處置機制，周道君表示，將依個案的生活狀況採取分級管理。若發現長者有長照需求，或符合低收入、中低收入戶資格，將立即轉介至現有的服務系統提供照護或經濟支援。

周道君強調，若個案暫無急迫服務需求，仍會視情況維持一定的關懷頻率，如每週或每月一次，確保與社會體系保持對接。