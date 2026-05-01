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多縣市有感！台灣東部海域發生規模6.1有感地震 最大震度達4級

聯合新聞網／ 台北訊
臺灣東部海域發生規模6.1有感地震。圖／中央氣象署提供
臺灣東部海域發生規模6.1有感地震。圖／中央氣象署提供

2026年5月1日晚上20時39分55秒，臺灣東部海域發生規模6.1的中層地震，震源深度約98.3公里。此次地震震央位於宜蘭縣政府東北東方約38.7公里海域，造成多個縣市有感搖晃，最大震度達4級。由於震源深度中等，因此搖晃感普遍但未造成立即重大災情。

最大震度4級地區：宜蘭縣、新竹縣、南投縣、花蓮縣

在宜蘭縣南澳鄉、新竹縣關西鎮、南投縣合歡山以及花蓮縣鹽寮等地區，感受到明顯的中震，居民可能感覺有相當的恐懼，多數睡眠中者被驚醒，室內物品晃動明顯，部分較重傢俱可能移動。建議民眾地震時應立即採取「趴下、掩護、穩住」原則，躲避於堅固家具下方，避開窗戶及懸掛物，確保安全。

最大震度3級地區：新北市、臺北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、臺東縣、嘉義縣

此區域多數居民都能感覺到搖晃，室內小型物品會發出聲響，靜止汽車明顯晃動。建議民眾在室內時應避開窗玻璃及易倒物品，保持冷靜，準備疏散路線，以防餘震影響。

最大震度2級地區：基隆市、雲林縣、嘉義市、臺南市

輕微搖晃能被多數人感覺到，電燈或懸掛物輕微擺動。民眾可留意日常安全檢查，檢視家中可能需要加強固定的物品。

最大震度1級地區：高雄市、屏東縣

微震感，僅在靜止時感覺到些微搖晃，無明顯不適感。

提醒民眾，地震發生後應檢查家中水、電、瓦斯管線安全，並收聽官方消息，避免二次傷害。如感到搖晃，務必保持冷靜，依照防震守則行動。地震屬於自然現象，正確的防災意識與準備是保障安全的關鍵。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

新竹縣 合歡山 宜蘭縣 地震

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