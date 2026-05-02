橘世代／【悲傷療癒──年輕失親者】與哀傷共處 重建生活秩序

媽媽走了很多年後，李昀鋆某天在家抱著貓時，突然那一刻她感受到了一種很實在的快樂、那種「普通的幸福感」，對她來說是已經很久未曾體會過了，是她以為此生再也不會擁有的感覺。

大約十二年前，李昀鋆就讀碩士一年級時，母親突發中風進加護病房，四天後離世。她毫無心理準備，人生以那天為界，被劈成兩半。

失去母親之後，外人看李昀鋆，順利度過了悲傷，碩士畢業、考雅思、申請到香港中文大學攻讀博士，維持著外表光鮮、運作良好的「正常」生活。

實際上，李昀鋆從未放下母親，每天都流淚想念；她覺得學歷、金錢、婚姻都是虛無的，可能瞬間化為烏有；她總是害怕親友突然死掉。

她像被困在馬路中一個隱形的巨大透明氣球裡，她在裡面嘶吼卻無人看見。

媽媽走後一年，李昀鋆在尋找博士班指導教授時，搜尋到陳智豪教授的研究領域是「喪親」，她震驚：「原來喪親之痛可以作為學術研究！」她在電腦前激動落淚。接觸哀傷理論之後，這些日子無處安放的傷痛找到了專屬名字。

後來她去旁聽陳智豪開設的「與哀傷共存」課程，課堂上老師說：「哀傷就是愛，你愛一個人多久，就會哀傷多久。」李昀從教室一路哭到搭校車離校，她那時才明白，自己的哀傷並不是心理有問題，是對母親愛的真實展現。

同樣在博班時期，李昀鋆經歷了一場致命車禍，從鬼門關返回人間，她決心要面對自己內心的傷痛，她想知道，其他年輕的喪親者如何帶著哀傷活下去？

後來她發現，大家都沒有「走過」哀傷，只是漸漸懂得與哀傷「共處」。

用「共處」這個動詞，是因為它不是只能被動承受的存在，而是一段可以主動學習、建立的「關係」，是喪親者經歷生命失序後，學會應對和適應哀傷帶來的各種變化，並重新認識自己與世界的過程。

她比喻，我們生命之瓶裡裝著名為「哀傷」的球，大眾往往以為，隨著時間推移，球會愈來愈小。但實際上，球的大小沒有改變，變的是瓶子。我們的人生會長出更多的空間與容量，來安放哀傷。