橘世代／【悲傷療癒──年輕失親者】最溫柔療癒 允許自己哀傷

「愛一個人多久，就會哀傷多久」一書作者李昀鋆觀察，哀傷輔導的實務中，年輕喪親者是常被忽視的悲傷者。兒童喪親會很快引起學校社工的警覺，三、四十歲以上，已有社會資歷與資源的成年人也較願意主動尋求輔導；反觀處於中學或大學階段的年輕人，在求助系統中幾乎消失不見，因而有學者形容他們是「沉默的哀傷者」。

年輕失親者在不合時序的死亡中感到憤怒，有位受訪者問李昀鋆，「大家說生老病死，我的爸爸連老都沒有，也沒有病，他怎麼就死掉了？」當同儕的父母正值壯年都還在工作，他們的父母卻已離世。

他們也因此被迫瞬間長大。不但要承擔處理喪禮等繁雜的事務，也可能頂替離世父母的家庭角色，把照顧家人的責任，放在宣洩哀傷的需求、甚至人生的夢想之前。

社會卻認為年輕人已經不是孩子，有大好未來、有抗壓力，高估了他們的復元力，期待他們很快走出悲傷，壓縮了他們哀傷的空間，有位年輕失親者形容自己是座外表光鮮、內在殘破的「城中村」。

李昀鋆想讓失去父母感到悲傷痛苦的年輕人知道，面對不正常的重大變故，所有失控的反應，憤怒、絕望、腦中各種糾結，甚至想結束生命，都是正常的。允許自己哀傷，接納這些情緒成為生命一部分。

她記得有一位受訪者分享，當他的家人去世之後，許多朋友請了假、坐了好久的車來出席喪禮，即使朋友什麼話都沒有說，只是「在這裡」，就給那位受訪者極大安慰。因此，她想提醒，相較於對喪親者說「節哀順變」或「時間會療癒一切」，有時候親身的實際陪伴，允許他們哭泣、不急於解決他們的問題，反倒是最溫柔且有力的安慰。