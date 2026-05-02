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橘世代／【悲傷療癒──年輕失親者】報復變成抱負 助家屬不留遺憾

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金的母親在他十七歲那年離世，他坦承，母親的離開為他的人生留下了許多的憤怒與遺憾。

他恨家裡沒錢，否則不必在公立醫院苦等兩年排心臟手術，可以直接去私人醫院開刀。當時馬來西亞公家醫院的父權醫療氛圍也讓他不滿，醫生查房時只講馬來文，不願意向只懂福建話的母親解釋病情，導致他對母親的疾病一無所知。他也強烈懷疑醫院有疏失、草菅人命。

對貧窮、對醫院的恨意，後來轉化為陳志金往上爬的動力。他說他學醫的目的之一就是為了「報復」，他想要在未來當上醫生後，混進當初母親住院的醫院，尋找機會調查母親的真正死因。大四時，他趁暑假申請回到那家醫院見習，試圖調閱檔案查明真相。

隨著他深入學習醫學知識，也發現在醫院短暫見習根本無法接觸到過往檔案，他逐漸理解，醫療本身充滿了極大的不確定性，憤怒才慢慢釋懷。

從醫後，他將當年支撐自己活下去的「報復」心態，轉化為救贖他人的「抱負」。為了不讓家屬像他當年一樣處於無知的恐懼中，他針對每位新病人自製詳細的解說單，用淺顯的比喻讓所有家屬都能清楚了解親人的診斷。為了彌補自己連母親最後一面都沒見到的痛楚，只要遇到病危或從遠方趕來的家屬，他會特別通融護理站開放半夜探視，確保家屬與病患好好道別。

他説，每次幫助家屬不留遺憾，其實都是在幫助當年十七歲無助的自己。

馬來西亞 陳志金 橘世代

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