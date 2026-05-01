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明國道交通總量為平日1.2倍 南北向都有易塞路段

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
5月2日國道交通疏導措施。圖／高公局提供
5月2日國道交通疏導措施。圖／高公局提供

明日(5月2日)為勞動節連續假期第2日，交通部高公局預估國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判明日重點壅塞路段包括南(東)向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

北(西)向：國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

5月2日國道易塞路段預報。圖／高公局提供
5月2日國道易塞路段預報。圖／高公局提供

5月2日國道易塞路段預報。圖／高公局提供
5月2日國道易塞路段預報。圖／高公局提供

5月2日國道易塞路段預報。高公局提供
5月2日國道易塞路段預報。高公局提供

5月2日國道易塞路段預報。圖／高公局提供
5月2日國道易塞路段預報。圖／高公局提供

5月2日國道易塞路段預報。圖／高公局提供
5月2日國道易塞路段預報。圖／高公局提供

5月2日國道易塞路段預報。圖／高公局提供
5月2日國道易塞路段預報。圖／高公局提供

草屯 國道 高公局

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