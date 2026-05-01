高溫恐飆33度！明各地多雲到晴 這日晚間鋒面報到有機會降雨

明天是勞動節連假第2天，氣象署表示，明天至3日白天各地多雲到晴，西半部高溫31至33度；自3日晚間起至4日鋒面通過及東北季風增強，各地有降雨機會，其中中部以北慎防局部較大雨勢。

勞動節連假今天起到3日，明天是連假第2天。交通部中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天至3日白天天氣類似，各地大致多雲到晴，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，而明天午後各地山區可能有局部短暫雷陣雨，3日將擴及大台北及宜蘭地區。

鄭傑仁指出，3日晚間至4日，隨著鋒面通過與東北季風增強，中部以北及宜蘭有短暫陣雨或雷雨，其中中部以北留意恐有局部較大雨勢發生，其他地區也將轉成有局部短暫陣雨或雷雨。

儘管5日東北季風稍微減弱，鄭傑仁表示，因華南雲雨區持續東移，西半部地區有短暫陣雨，東半部地區有局部短暫陣雨，其中西半部降雨範圍相對較廣。

5月6日後天氣逐漸轉趨穩定，鄭傑仁指出，5月6日、7日東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地方多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；他提到，8日環境轉成偏東南風，花東和恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

在氣溫部分，鄭傑仁表示，明天、3日西半部高溫約攝氏31至33度，東半部明天26至28度、3日30至31度；低溫部分，明天北部、宜蘭與花蓮19至21度，中南部與台東是22至23度，3日各地低溫約22至24度。

鄭傑仁指出，5月4日北部、宜蘭與花蓮轉涼，高溫24至26度，台東、中南部高溫仍有29至33度；5月5日中南部高溫略降到28至30度，北部則變化不大。

鄭傑仁表示，5月6日起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，西半部高溫約29至33度、東半部26至30度，而中部以北與宜蘭、花蓮低溫19至22度，其他地區22至23度。