影／五一勞工大遊行北高串連千人上街 高喊「打開勞保、勞退天花板」

五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北、高雄兩地勞工串連上街大遊行，數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」，此次遊行總共8大訴求，包括提高勞退新制雇主提繳率、取消勞退舊制基數上限、調整勞保投保薪資級距、資遣費上限、並要求勞保全面納保、納入小型事業單位、家事勞工及移工，同時廢除申年齡與身份限制。

遊行出發前，勞團在行動舞台上演出行動劇，以你是否在雪山救過一隻狐狸的網路哏，上演「陳菊的勞退新制救了誰？」諷刺勞退新制是否真的改善了勞工退休保障，以及「開箱退休人生」則由行李箱象徵移工辛苦一輩子，退休保障卻東漏西漏，家庭看護工甚至一無所有。

隨後遊行隊伍從凱道出發，行經公園路、忠孝西路、中山南路後前往立法院群賢樓前，遊行過程中，由於並未申請忠孝西路路權，警方一度舉牌警告，最後勞團在立法院群賢樓前表達勞工的訴求，並聽取國民黨、民進黨、民眾黨3黨團體代表回應。

五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北、高雄兩地勞工串連上街大遊行，數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」，遊行隊伍從凱道出發，行經公園路、忠孝西路、中山南路後前往立法院群賢樓前，遊行過程中，由於並未申請忠孝西路路權，警方一度舉牌警告。記者許正宏／攝影

五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北、高雄兩地勞工串連上街大遊行，數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」，遊行隊伍從凱道出發，行經公園路、忠孝西路、中山南路後前往立法院群賢樓前。記者許正宏／攝影

五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北、高雄兩地勞工串連上街大遊行，數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」，遊行隊伍從凱道出發，行經公園路、忠孝西路、中山南路後前往立法院群賢樓前表達勞工的訴求，並聽取國民黨、民進黨、民眾黨3黨團體代表回應。記者許正宏／攝影