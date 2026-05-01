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國海院攜手國家公園署 導入前端科技守護海洋

中央社／ 高雄1日電

國家海洋研究院與內政部國家公園署今天簽署合作備忘錄。雙方將導入海洋遙測、水下載具監測等前瞻科技，建構國家公園海域「數位孿生」系統，宣告海洋守護工作邁向智慧化時代。

為落實總統賴清德推動「AI新十大建設」願景，國家海洋研究院與內政部國家公園署今天在高雄市立圖書館總館舉行簽署儀式，在內政部長劉世芳、海洋委員會副主委吳欣修見證下，由國海院長陳瑋玲與國家公園署署長王成機代表雙方簽約。這項跨機關技術對接，旨在透過「智慧政府」與「資料治理」落實數據創新，確保數據安全與保育創新並進。

陳瑋玲致詞時表示，跨部會合作是提升台灣海洋治理專業能力關鍵里程碑。透過國海院前瞻科學技術與國家公園署棲地管理實務深度接軌，能將嚴謹科研轉化為具體海洋政策指引。未來雙方將持續推動資源互惠共享，透過公私部門與學術機構緊密協作，共同守護台灣珍貴藍色國土，為邁向永續海洋國家奠定深厚基石。

國海院今天中午發布新聞稿指出，目前院內正執行「國家全海域基礎調查與大數據建置」、「台灣及南海海洋數位孿生發展」及推動「海洋總體檢與AI應用」等多項關鍵國家計畫。透過這次簽署MOU，雙方將針對國家公園海域展開深度科研對話與實務對接。

這次合作核心亮點在於全面導入前瞻的海洋遙測技術、水下載具監測及精準海洋數值預報。雙方將致力於建構國家公園海域「數位孿生」系統，將頂尖科研能量轉化為帶動生態進步動能。

國海院將長期投入資源，對國家公園海域環境與生態進行系統性監測，並共同推動海洋數值預報與數位孿生技術的整合發展。這項計畫能將龐大觀測資料，轉化為具備預警與模擬功能深度研究成果。

同時，雙方也將建置跨部會監測數據共享機制，全面實踐海洋基本法第12條，關於建立國家海洋資訊系統與共享平台法定目標。

賴清德 國家公園 內政部

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