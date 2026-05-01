高齡駕駛換照新制 體檢表研議增自評、醫師建議

高齡駕駛換照年齡由75歲下修至70歲，擬5月31日上路。公路局表示，體檢表研議新增醫師綜合建議及駕駛人自我聲明，其中後者實施對象傾向75歲以上，駕駛自評有無身心不適情況。

交通部去年10月公布駕照管理3策略，其中，高齡駕駛換照年齡從75歲下修至70歲，預計今年5月31日實施，70歲至74歲長者，須體檢通過並完成免費安全教育課程訓練2小時，才可換照使用到75歲，緩衝期2年。

滿75歲長者，維持每3年換照制度，除了須通過體檢及安全教育課程外，另須通過認知功能測驗，才可換發有效3年的駕照。

公路局監理組副組長黃明聲接受中央社訪問時指出，安全教育課程主要參考日本制度，課程時數為2小時，未來將開放上網預約，長者可至監理所、關懷據點、樂齡中心、駕訓班等上課，將提供最新交通安全法規知識、交通事故實際狀況、駕駛者身心理變化與安全駕駛知識，同時課程中包含30分鐘體驗道路危險感知，以模擬道路情境的危險感知影片。

針對新制70歲至74歲長者換照流程未納入認知功能測驗，黃明聲解釋，是參考台灣老年精神醫學會提供衛福部「112年流行病學調查結果」及2025年發表的健保資料庫研究，在70歲至74歲組及75至79歲組中，失智症的盛行率在75至79歲長者皆約是70至74歲長者快兩倍，且盛行率的趨勢在後續更年長組中更明顯，而未以70歲作為失智症認知功能檢測的原因，除了參考日本，也考量失智風險等因素。

至於滿75歲長者另需通過的認知功能檢測，公路局列舉，共有3項檢查程序及通過標準，第1項對時間及空間的正確認知能力，須回答當日日期及所在地；第2項近程記憶思考能力，即看10種圖片，收起圖片2分鐘後，回答3種以上圖片為通過；第3項判斷力及手腦並用能力，即劃出指定時刻時鐘。

若長者未通過認知功能檢測，黃明聲指出，可至醫院進一步由專業醫師評估無患有中度以上失智症，並開立證明文件。

此外，體檢項目在既有視力、聽力、四肢是否健全、活動能力等項目之外，據了解，公路局也正研議針對體檢表新增「醫師綜合建議」及「駕駛人自我聲明」等項目，其中自我聲明項目，傾向實施對象為75歲以上長者，將列出數種身心不適的情形，請駕駛人自行評估、勾選近期是否曾出現類似狀況。

有關新式體檢表，公路局表示，已提交交通部駕駛人醫學諮詢會討論後確認再執行，以確保駕駛人駕駛適性。

為提供目前已滿70歲但未滿75歲長者完整的緩衝期，公路局表示，緩衝期皆是到2028年5月底，但若已適用2年緩衝期的長者，屆時滿75歲後，不能再主張屆滿75歲首次換照得於有效期間屆滿後3年內辦理緩衝期規定；至於新制生效後才滿70歲的長者，換照緩衝期則自70歲生日當天起算2年內。

根據公路局統計，高齡換照新制將影響約128.8萬人，其中70至74歲駕駛共110萬人，75歲以上駕駛共18.8萬人，預計5月31日實施後，6月起陸續寄發通知，屆時每月平均會寄發約10萬餘件換照通知書，提醒長者收到換照通知書再來換照即可。

依道路交通管理處罰條例第22條第1項第7款規定，駕駛執照逾有效期間仍駕車，處新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並禁止其駕駛，其駕駛執照並應扣繳。公路局提醒，若未換發新照而受違規記點或吊扣駕駛執照處分者，應於公路監理機關通知後3個月內辦理換照。

為鼓勵長者依自身狀況主動調整交通方式並兼顧移動需求，交通部自今年1月起推出「主動繳回駕照高齡者TPASS乘車回饋措施」，凡70歲以上主動繳回駕照者，將提供TPASS電子錢包乘車支出每月50%回饋金，每月上限1500元，每人可申請1次，補助期間2年，這項措施涵蓋公共運輸及計程車支出。根據公路局統計，截至3月31日，已有5300多人繳回駕照，符合回饋資格。

除了高齡換照新制將上路外，交通部日前也預告修正道路交通安全規則，年滿75歲駕駛人，預計自12月31日起，有違規致肇事紀錄者，換照前須至立案駕駛訓練機構完成訓練結業後才能辦理換照（無須再參加道路交通安全講習）。