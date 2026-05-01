影／五一遊行高雄4000人上街 高喊勞退要提高

今天五一勞動節全國放假一天，新北市議員江怡臻今表示，此為藍白攜手修法成果，但參選新北市長的立委蘇巧慧一路反對、跟市民作對，自擔任立委以來支持砍七天假，又反對勞工多放假，根本對不起勞工，對不起新北市民。

2026-05-01 12:45