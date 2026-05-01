勞動處境20年未改善 社工盼社安網全面改革

五一勞工大遊行，社工團體喊出「社工不當替罪羊」等訴求，認為社工勞動處境20年來未見改善，卻要撐起整個社安網，政府應全面改革社安網讓社區共同參與，避免淪為「社工網」。

今天是五一勞動節，台北市社工職業工會等相關團體約200名社工參與勞工大遊行，高喊「社工不當替罪羊、社工不當背鍋俠、社工安全要保障、基層聲音要聽見」等訴求。

男童剴剴被無良保母虐死案，因牽涉兒童福利聯盟基金會的收出養業務，日前一審宣判，兒盟社工陳尚潔遭依過失致死罪判2年徒刑，引發社工界反彈。

花蓮社工職業工會理事、東華大學民族發展與社會工作學系副教授黃盈豪今天在遊行現場接受中央社記者採訪指出，如今判刑成為社工工作的新風險，社工勞動處境更應受到重視，因此決定站出來。

衛生福利部日前提出擬修法釐清社工的法律責任邊界、研議比照司法精神鑑定建立社工專業審議機制、透過社工責任保險處理司法糾紛等措施。黃盈豪認為，這些工作都是該做的，但政府卻一直沒有具體措施，因此如今應該一磚一瓦做起來。

黃盈豪說，更需要注意的是「社安網」應有全民參與，所謂的社安網，應該是與社區一起工作，加強鄰里與家庭互助，讓社區更有力量共同參與，協助兒少等弱勢，增加社會抵抗力。然而現在社安網卻是不斷讓社工進行個案訪視，只剩下「社工網」，因此需要全面改革。

勞動條件方面，黃盈豪指出，20年前社工開始成立工會的時候，社工錢很少、薪水不穩定、經常加班，還被當志工；如今20年過去，社工處境不僅沒有改善，甚至還有不少人開始有過勞、罹患身心疾病等問題。

黃盈豪說，這是整個社會應該正視的問題，如果整個社安網需要社工撐起，第一線社工卻又有許多身心狀況、面臨崩潰，社會就更應看見社工需要、給予支持。

台北市社工職業工會副理事長沈曜逸則指出，過失審查的程序相當重要，但希望審查能夠納入一定比例第一線社工聲音，不要只是專家學者。此外，衛福部在規劃北中南東4區分區座談時，也盼能盡量提早至少2週通知，並廣泛邀請第一線社工參與。