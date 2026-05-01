衛、社政雙雙崩盤？ 勞動節上街⋯護師爭三班護病比、社工籲政府擔責

近期，衛福部主管衛政、社政專業團體，接連上街爭取權益，社工團體4月22日至行政院門口，訴求政府出面擔責，「社工不是保證人地位」，護理團體日前預告5月5日「占領衛福部」，訴求三班護病比入法。台北市社工工會、護師工會今天均派出代表，集結會員參與勞動節陳抗，持續倡議前述訴求，盼政府聆聽基層意見。

護師工會日前預告5月5日將至衛福部陳抗，訴求三班護病比盡速入法，並指出此為賴清德總統政見，籲政府落實。近期，衛福部長石崇良大動作宣布護病比年底入法，卻未提出具體時程，引發護理團體不滿，連原先溫和的護師公會全聯會，也表態參與5月5日陳抗活動。護師工會顧問陳玉鳳及會員代表，今天聚集凱道響應勞動節活動，訴求「三班護病比入法刻不容緩，病人安全不能等。」

至於社工團體，在剴剴案主責社工遭依過失致死判刑2年後，已於4月22日在行政院門口陳抗，當時政院僅派衛福勞動副處長賈裕昌出面，且未實際回應社工團體界定職務範圍、國家出面擔責等回應，引爆不滿。北市社工工會號召全台社工參與五一勞動節遊行，籲會會員戴上鍋具、羊角等，象徵政府要求社工「背鍋」、「當替罪羔羊」。

北市社工工會提出具體訴求，要求政府不該把所有責任風險轉嫁社工，國家才是兒少生存權益最終負責人，而社工只是制度執行者，不該成為制度失靈唯一擋箭牌，另要求政府停止以政策亮點、精進流程等口號式政策回應社會悲劇，應全面盤點托育、社會救助、住宅政策、家庭支持、兒少保護間制度性斷裂，進行系統性改革。

針對社工勞動權益部分，北市社工工會日前提出調查數據，每4名社工便有1人曾因職場壓力等原因至精神科就醫服藥，本次五一遊行，社工工會訴求「社工要健康職場，不要吃藥獨撐社安網」，另呼籲檢討現行社福機構評鑑與行政制度，建立可讓第一線基層社工參與並回饋的機制。​