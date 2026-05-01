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護病比入法延宕護團將發動陳情 石崇良：既定政策絕非打假球

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
針對護病比入法延宕，護團將發動大規模陳情，衛福部長石崇良今天強調入法是既定政策，配套必須周全，所以他鄭重澄情「絕非打假球」。記者蔡維斌／攝影
針對護病比入法延宕，護團將發動大規模陳情，衛福部長石崇良今天強調入法是既定政策，配套必須周全，所以他鄭重澄情「絕非打假球」。記者蔡維斌／攝影

衛生福利部長石崇良針對護病比未入法，五月五日將赴福部陳情，石部長今天中午作出回應，會持續溝通，這中間有些誤解這是打假球，他強調這是既定政策，「絕非打假球」，因政策必須有相關配套，也要兼顧病人需求，不可太倉促，造成醫院關床問題，都必須考慮周全，將會再與團體持續溝通。

護理團體針對護病比入法，衛福部日前說將要成立「醫事人力優化研議推動小組」，預計最快6月第一次召開會議，討論護理師與各類醫事人員人力議題，三班護病比是首項議題，且規畫在年底前才要預告修正「醫療機構設置標準」，正式將三班護病比入法，至於上路時間則待議。

衛福部的說法昨天引起全台35個護理團體關注，並發布聯合聲明，拒絕空洞改革，要求三班護病比不應再延宕，將於5月5日發動集體陳情，促請政府5月20日前明確宣布三班護病比納入「醫療機構設置標準」，並以現行護病比比率入法。

對此，石崇良今天被問到5月20日是否可實行，他說明指出，護病入法是既定政策，在推動過程當中可能有一些誤解，因在政策發布後醫界和護界都有一些想法，基於兼顧到病人的需求，所以不希望太倉促或太剛性入法，造成醫院病床被關床，造成重症病人住院困難，這些都需審慎評估。

至於護團將發動陳情，他指出，這可能當中有一些誤解，被誤以為政府是打假球，他也在此鄭重澄清，絕非打假球，畢竟護病比入法的相關配套細節都必須要到位，才可避免後面帶來影響，包括護理人員的工作負荷是否合適，改善工作條件進而讓人力回流，很多配套要推動，將會持續溝通，讓政策早點實行。

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