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盼減輕負擔 衛福部預告護理機構評鑑時效4年改6年 擬今年起實施

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部日前已公告醫院評鑑時效由4年改為6年，近期進一步預告「護理機構評鑑」頻率，將比照醫院將時效由4年調整為6年，盼減輕機構護理人員評鑑負擔。示意圖。本報資料照片
衛福部日前已公告醫院評鑑時效由4年改為6年，近期進一步預告「護理機構評鑑」頻率，將比照醫院將時效由4年調整為6年，盼減輕機構護理人員評鑑負擔。示意圖。本報資料照片

衛福部日前已公告醫院評鑑時效由4年改為6年，近期進一步預告「護理機構評鑑」頻率，將比照醫院將時效由4年調整為6年。衛福部照護司副司長陳青梅說，盼減輕機構護理人員評鑑負擔，且多數護理之家為醫院附設，為確保作業體制一致，比照醫院延長護理機構評鑑年限，法規經預告並完成法制程序後，今年通過評鑑的護理機構，評鑑結果有效時間將以6年計算。

衛福部本周預告修正「護理機構評鑑辦法」，修正重點為護理機構評鑑合格有效期間，與醫院評鑑及教學醫院評鑑一致，由4年修正為6年，至於評鑑不合格護理機構，再次接受評鑑合格後，有效期間從1至3年不等，修正為1至5年。

草案說明提到，本次調整是為推動醫療照護體系永續發展，並因應智慧科技應用、評鑑制度日常化趨勢，品質管理回歸日常運作，降低護理機構評鑑負擔。

陳青梅說，護理機構評鑑實施多年來，除委請評鑑委員至護理機構現場查訪外，已系統化要求護理機構上傳日常護理作業規章、病患評估資料等，利用這類資訊系統進行評估，可讓品質管理「日常化」，而非只靠評鑑期間委員訪查結果，至於護理機構評鑑項目，包括行政管理、服務對象權益保障等，每年均滾動式微幅修正，並於評鑑前告知受評單位。

護理機構評鑑多於當年7至8月間實施，比照醫院評鑑日程。陳青梅說，本次修正草案將預告60天，蒐集各界意見，並循法制作業程序公告實施，後續將一併加入相關條文，認定今年接受評鑑的護理機構，若經評鑑合格，有效期間採新制規定的6年時效。

接受評鑑的護理機構，每年均有一定比率被評為不合格。114年接受評鑑的一般護理之家共267家，評鑑合格者227家、合格者計40家；113年109家一般護理之家接受評鑑，合格家數為89家、不合格者20家。

依現行規定，第一次評鑑不合格機構，重新評鑑通過後，有效期限從4年縮短為3年，若連續2年不合格，有效期限縮短為2年，連續3年以上不合格，有效期限則只有1年。

因應整體評鑑頻率調整，新制規定首次評鑑不合格機構，再經評鑑合格後有效期限為5年，連續2年評鑑不合格者，有效期限降為4年，如年續3年以上不合格，有效期限仍只有1年。不論現行制度或擬修正的新制，均要求評鑑不合格機構，應在1年內重新完成評鑑。

衛福部 年改

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