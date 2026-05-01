台美談判兼顧農業安全 賴總統：300億農安基金因應衝擊

賴清德總統1日指出，台美關稅談判之際，也堅定守護重要農業項目，政府將持續監測市場變化，若農產品受到影響，將適時提供協助，如契作制度和保價收購機制等，並成立300億元「農安基金」，支持及協助受影響的農產品。此外，基於照顧農民的立場，政府也規劃調高老農津貼發放額度至每人每月1萬元，國民年金則調高至每月至少5,000元。

賴總統上午至斗南出席「115年度『溫馨五月 滿心感謝』模範母親表彰暨成果展系列活動」致詞時表示，很高興在五月的一開始能與雲林鄉親共同迎接母親節，要代表政府恭喜23位模範母親，感謝她們為家庭及社會的付出。雖然每位模範母親來自不同家庭，但有三項共同特質，包括：同為站在第一線從事農業或其他工作，表現優異，同時肩負照顧家庭責任，且培育出的子女表現傑出，對社會有所貢獻，要代表政府表達感謝之意。

賴總統也提到，台灣的家政推廣工作已有70年，不僅協助農村婦女走出家庭、從事公益活動，亦彼此聯誼、學習、進步，進一步帶動在地農業經濟發展，對農村與農業整體發展具有重要助益。正因各界長期共同努力，「幸福農業、快樂農民」的核心價值方能逐步落實。

賴總統談到，斗南鎮農會在全國「綠色友善種植」評比中名列前茅，包括推動契作制度，保障農民收益，降低生產風險；同時建立生產履歷制度，讓農產品具備可追溯性，有利提升農產品價格及市場的競爭力。斗南生產的稻米也連年榮獲農糧署「精饌米獎」，展現高品質農業實力，值得肯定。

賴總統表示，農民面對氣候變遷與國際競爭已具備高度應變能力，政府也持續協助提升技術與設備。當前最需擔心的是來自境外的不實謠言影響產業信心；近期部分來自對岸的不實謠言刻意扭曲政府政策，造成農民不安。以進口馬鈴薯為例，有關「發芽馬鈴薯可進口」的說法並不正確，政府對進口農產品採取嚴格把關措施，例如逐顆檢查進口馬鈴薯，若有發芽情形一律退回，絕不犧牲國人的健康。此外，台灣在地農產品品質優良、口感佳且新鮮，受國內市場青睞，所以國人要有信心，避免因不實訊息影響市場價格。

賴總統進一步表示，政府在與美國進行貿易談判過程中，也堅定守護重要農業項目，包括雲林主要出產的雞肉、稻米及大蒜等產品均不降關稅，確保農民權益。以花生產業為例，目前自美國進口的花生多為去殼產品，經冷凍處理後風味難以和國產花生相比。臺灣花生品質佳、風味香濃，具市場競爭力，即使進口花生價格較低，但目前國內市場上臺灣花生仍占約75%。

賴總統指出，政府將持續監測市場變化，若農產品受到影響，將適時提供協助，如契作制度和保價收購機制等，並成立300億元「農安基金」，支持及協助受影響的農產品。此外，基於照顧農民的立場，政府也規劃調高老農津貼發放額度至每人每月1萬元，國民年金則調高至每月至少5,000元。

賴總統說，國家經濟發展繁榮，稅收增加，除了持續發展經濟外，也要照顧人民、守護國家，也請國人支持政府強化國防力量的政策。同時提到，今年度中央政府總預算尚未完成審議，將影響相關建設與政策推動，期盼各界支持總預算案順利通過，以利政府持續推動經濟發展與民生照顧措施。

最後，賴總統表示，很高興再次來到雲林與鄉親見面，要預祝全國母親「母親節快樂」，並祝全國勞工勞動節快樂，祝福大家身體健康、事業順利、家庭幸福美滿。