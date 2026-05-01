台東慢旅補助掀熱潮 首日逾1000組申請

為帶動觀光人潮並鼓勵深度旅遊，台東縣政府日前宣布自5月1日至12月5日推出「台東一遊未盡」住宿獎勵方案，盼吸引旅客延長停留時間。活動首日即傳出捷報，已有逾1000組自由行及團體申辦，反應相當踴躍，為整體觀光「開紅盤」。

「台東一遊未盡」方案針對自由行旅客祭出優惠，不分平假日，只要連續入住台東合法旅宿5晚，即可享每人一次現折新台幣2500元的住宿獎勵金。在團體旅遊方面，凡國內企業團體達6人以上，連續入住5晚以上，並將「台東慢旅」行程納入規畫，即可申請每團最高補助4萬5000元獎勵金。

不少已規畫行程的自由行旅客表示，這項補助讓旅費明顯減輕負擔，「原本只打算住2、3晚，看到補助後覺得很划算，就直接改成住一週，好好慢慢玩」、「等於省下一筆住宿費，可以多去幾個景點或吃在地美食」，也有旅客認為台東環境舒適，加上補助誘因，更有動力延長停留時間。

此外，縣府也規畫一系列年度觀光活動，自5月起陸續登場，包括免費入場的東浪嘉年華、「最美星空」系列活動，以及每年吸引大批遊客的台灣國際熱氣球嘉年華，另還有全新推出的「2026台東博覽會」，串聯在地山海景觀與文化體驗，提升整體觀光吸引力。

縣府觀光發展處表示，「台東一遊未盡」住宿獎勵方案上路首日即出現大量申請，顯示市場反應熱絡，民眾對於延長停留、深度旅遊的意願明顯提升。後續將持續透過系列觀光活動與旅遊資源整合，強化台東整體旅遊吸引力。

另提醒民眾，這次補助申請須透過活動官網線上辦理，未設置任何外部網站或社群報名表單，相關資格條件及合作業者名單也將統一公告於官方平台，提醒民眾留意資訊來源，避免受騙。