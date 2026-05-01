70歲換照預計5月底上路 桃警提醒長輩勿緊張、2項檢查就完成換照

交通部日前宣布，預計5月31日起，高齡換照的門檻年齡將下修至70歲，桃園市警察局交通大隊表示，最近陸續接到許多高齡長輩電話詢問，提醒長輩依據監理所「換照通知書」辦理即可，換照流程只需完成兩項檢查。

交大表示，新制上路後，提醒長輩們依據監理所寄發的「換照通知書」規定期限內前往辦理即可，不需恐慌提早搶辦；另外，如果收到通知卻「逾期未換照」，仍繼續騎車或開車上路，被警察攔檢後，將依「道路交通管理處罰條例」規定，視同「持逾期駕照駕車」，開罰1800元至3600元，並當場禁止駕駛、扣繳駕照。

交大說明，70歲長者換駕照流程，主要完成「體格檢查」及「免費安全教育與危險感知體驗」等兩項，即可順利換照，不須做失智症相關的「認知功能測驗」。「體格檢查」是由專業醫師評估視力、聽力與四肢活動力等身體機能是否適合繼續駕駛。而「免費安全教育與危險感知體驗」，是指參加免費的最新交通法規與安全教育課程，並透過模擬體驗，以了解實際道路的危險情境。

另外，有75歲以上長者關心什麼是「認知功能測驗」，交大表示，測驗中包含三大項目，包含「時間與空間認知」，說出測驗當日的年、月、日與所在地；「短期記憶思考」，看10種圖案，2分鐘後憑記憶說出剛才看過的圖案；以及「判斷力與手腦並用」，畫出一個時鐘，並標示出指定的時刻指針位置。

交大提醒，如果長輩覺得不適合再開車，或者不想處理換照的行政流程，交通部也鼓勵長者改搭大眾運輸工具，推出「主動繳回駕照高齡者TPASS乘車回饋措施」。只要是年滿70歲以上且「自願主動繳回」名下所有駕照的長輩，將提供「TPASS高額補助」，每月回饋上限1500元，回饋方式包括每月大眾運輸（含計程車）乘車支出享50%的TPASS電子錢包回饋金，補助期間長達2年，最高並可省下36000元的交通費。