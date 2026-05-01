快訊

兩年來首見！日本在黃金周突襲干預匯市 警告可能還會再出手

理科缺師／教甄報考人數下滑 首見「免筆試直接複試」

聽新聞
0:00 / 0:00

70歲換照預計5月底上路 桃警提醒長輩勿緊張、2項檢查就完成換照

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市警察局交通大隊表示，最近陸續接到許多高齡長輩電話詢問高齡換照事項，提醒長輩依據監理所「換照通知書」辦理即可，換照流程只需完成兩項檢查。圖／桃園市警察局交通大隊提供
桃園市警察局交通大隊表示，最近陸續接到許多高齡長輩電話詢問高齡換照事項，提醒長輩依據監理所「換照通知書」辦理即可，換照流程只需完成兩項檢查。圖／桃園市警察局交通大隊提供

交通部日前宣布，預計5月31日起，高齡換照的門檻年齡將下修至70歲，桃園市警察局交通大隊表示，最近陸續接到許多高齡長輩電話詢問，提醒長輩依據監理所「換照通知書」辦理即可，換照流程只需完成兩項檢查。

交大表示，新制上路後，提醒長輩們依據監理所寄發的「換照通知書」規定期限內前往辦理即可，不需恐慌提早搶辦；另外，如果收到通知卻「逾期未換照」，仍繼續騎車或開車上路，被警察攔檢後，將依「道路交通管理處罰條例」規定，視同「持逾期駕照駕車」，開罰1800元至3600元，並當場禁止駕駛、扣繳駕照。

交大說明，70歲長者換駕照流程，主要完成「體格檢查」及「免費安全教育與危險感知體驗」等兩項，即可順利換照，不須做失智症相關的「認知功能測驗」。「體格檢查」是由專業醫師評估視力、聽力與四肢活動力等身體機能是否適合繼續駕駛。而「免費安全教育與危險感知體驗」，是指參加免費的最新交通法規與安全教育課程，並透過模擬體驗，以了解實際道路的危險情境。

另外，有75歲以上長者關心什麼是「認知功能測驗」，交大表示，測驗中包含三大項目，包含「時間與空間認知」，說出測驗當日的年、月、日與所在地；「短期記憶思考」，看10種圖案，2分鐘後憑記憶說出剛才看過的圖案；以及「判斷力與手腦並用」，畫出一個時鐘，並標示出指定的時刻指針位置。

交大提醒，如果長輩覺得不適合再開車，或者不想處理換照的行政流程，交通部也鼓勵長者改搭大眾運輸工具，推出「主動繳回駕照高齡者TPASS乘車回饋措施」。只要是年滿70歲以上且「自願主動繳回」名下所有駕照的長輩，將提供「TPASS高額補助」，每月回饋上限1500元，回饋方式包括每月大眾運輸（含計程車）乘車支出享50%的TPASS電子錢包回饋金，補助期間長達2年，最高並可省下36000元的交通費。

駕照 交大 交通部

延伸閱讀

遊客注意！金門5月公車免費搭 轉乘共享機車再送30分鐘

學童鮮乳 桃園兌換率僅70％ 台中66％

高雄去年失智者走失案達234人「近5年新高」 防範措施覆蓋率低

桃園公車服務再提升 乘車集點通勤更優惠

相關新聞

勞動節連假好天氣 周日晚起梅雨季首波鋒面抵達 雷雨炸全台大降溫

今天是勞動節連續假期首日，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，隨著東北季風減弱，各地溫度逐漸回升，天氣變得穩定，降雨也會明顯趨緩。

台東慢旅補助掀熱潮 首日逾1000組申請

為帶動觀光人潮並鼓勵深度旅遊，台東縣政府日前宣布自5月1日至12月5日推出「台東一遊未盡」住宿獎勵方案，盼吸引旅客延長停留時間。活動首日即傳出捷報，已有逾1000組自由行及團體申辦，反應相當踴躍，為整

70歲換照預計5月底上路 桃警提醒長輩勿緊張、2項檢查就完成換照

交通部日前宣布，預計5月31日起，高齡換照的門檻年齡將下修至70歲，桃園市警察局交通大隊表示，最近陸續接到許多高齡長輩電話詢問，提醒長輩依據監理所「換照通知書」辦理即可，換照流程只需完成兩項檢查。

外籍看護雇主上街頭 要求廢空窗等待期 怒喊洪申翰下台

今天勞動節，一群聘僱外籍看護的雇主組成「廢除空窗期聯盟」上街，控訴政府長照、移工制度不足，讓長照家庭陷入求助無門。聯盟提出廢除空窗等待期、免繳就業安定費、廢除一站式講習等訴求，更對準勞動部長洪申翰，稱

不斷更新／勞動節連假首日國道紫爆 下午7地雷路段曝

今天為勞動節連續假期首日，高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為39.4百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

盼減輕負擔 衛福部預告護理機構評鑑時效4年改6年 擬今年起實施

衛福部日前已公告醫院評鑑時效由4年改為6年，近期進一步預告「護理機構評鑑」頻率，將比照醫院將時效由4年調整為6年。衛福部照護司副司長陳青梅說，盼減輕機構護理人員評鑑負擔，且多數護理之家為醫院附設，為確

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。