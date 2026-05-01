蘇花路廊連假首日順暢 大清水明隧道5/6起施工交管

今天是勞動節連假首日，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向截至上午全線順暢。公路局提醒，蘇花公路159.4公里處大清水路段日前發生落石砸損明隧道事故，5月6日起至6月30日施工交管。

公路局東區養護工程分局統計，勞動節首日截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向南下車流量約4400輛，花蓮往宜蘭北上約1100輛，預估南下車流仍有6000輛待疏運。

配合勞動節3天連假，台8線中橫公路連假期間施工區放行時間調整，關原至天祥路段上午7時至下午4時30分開放雙向通行，下午4時30分起實施夜間封閉。

中橫公路天祥至太魯閣口上午7時至下午5時30分暫停施工，開放雙向通行，晚間6時起夜間封閉；4日恢復平日白天5次放行交管措施。

另外，蘇花路廊大清水明隧道路段（台9線159.4公里處）上月發生落石坍方，造成鋼構明隧道受損；東工分局表示，明隧道復建工程將於5月6日至6月30日上午7時至下午6時進行，採單線雙向機動管制，假日及連續假日不管制。