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外籍看護雇主上街頭 要求廢空窗等待期 怒喊洪申翰下台

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
聘僱外籍看護的家庭雇主控訴政府制度不足，反讓雇主求助無門。記者葉冠妤／攝影
聘僱外籍看護的家庭雇主控訴政府制度不足，反讓雇主求助無門。記者葉冠妤／攝影

今天勞動節，一群聘僱外籍看護的雇主組成「廢除空窗期聯盟」上街，控訴政府長照、移工制度不足，讓長照家庭陷入求助無門。聯盟提出廢除空窗等待期、免繳就業安定費、廢除一站式講習等訴求，更對準勞動部長洪申翰，稱他是「外勞部部長」，要求洪申翰下台。

一群外籍看護的雇主今聚集教育部前，高舉「免徵就業安定費」、「家庭雇主不是企業主，照護不是營利，政府不要轉嫁」、「廢除一站式講習，怠工逃逸的溫床」、「空窗歸零，照護先行」等牌子，盼政府看見長照家庭困境。

廢空窗聯盟總召集人林秉洋說，現行就業服務法規定的「空窗等待期」已成惡法，如果移工逃逸，需1個月等待期才能跑新聘流程，但實際上遠比1個月久，甚至有家庭一等就等半年，很多家庭照顧者都有工作，必須賺錢負擔醫療、照顧費，有辦法這樣等嗎？

林秉洋從20歲陪著母親照顧爺爺，又照顧外公，直到外公80幾歲過世後，母親接著中風倒下，雖然他才30幾歲，長照資歷卻長達10年。他聘外籍看護來照顧媽媽，每月支付外看薪水、吃住的開銷，對家裡是沉重經濟負擔。也因為身兼兩份工，林秉洋月休不到4、5天，難得休假還需要處理家務，需要幫手的他，也只能讓移工月休1天。

林秉洋說，家裡外籍看護剛來的時候，什麼都不會，是他手把手教她中文、家務整理、照護技巧，許多長照家庭都是老人顧老人，有能力這樣慢慢教外看嗎？政府的一站式講習根本派不上用場，他認為應仿效日本，要求外籍看護具備一定的語言、技能門檻才能來台工作。

他說，外籍移工人數不斷增加，加上黑工，數字驚人，每個家庭付出的成本也很可觀，每月支出包括薪資、加班費、包吃住、就安費 ，加起來至少4萬元，對比台灣人的薪資相去不遠，再加上付給仲介的的仲介跟服務費，也有仲介甚至還會要求買工費，現在聘僱外看的成本，與20年前早就天差地別，但外籍看護的品質卻不見提升。

小芸也無奈分享，去年聘僱一名印尼外籍看護照顧媽媽，沒想到外看做不到1個月就吵著要離開，仲介不肯讓她轉出，彼此僵在那裡，老人家沒被照顧到，她也損失了十幾萬，家人甚至要她離職自己顧，「才請一次外看就被嚇到了。」

林秉洋強調，不合時宜法令產生的漏洞，不該由無數長照家庭來承擔，希望行政院、立法院及主管機關勞動部動起來，不能再漠視家庭雇主權益。

聘僱外籍看護的雇主組成「廢除空窗期聯盟」上街，要求廢除空窗等待期、免繳就業安定費、廢除一站式講習、預繳機票保證金。記者葉冠妤／攝影
聘僱外籍看護的雇主組成「廢除空窗期聯盟」上街，要求廢除空窗等待期、免繳就業安定費、廢除一站式講習、預繳機票保證金。記者葉冠妤／攝影

一群雇主今上街，盼政府正視長照家庭困境，廢除空窗等待期。記者葉冠妤／攝影
一群雇主今上街，盼政府正視長照家庭困境，廢除空窗等待期。記者葉冠妤／攝影

企業主 教育部 雇主

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