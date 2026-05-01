國中生不會吞藥丸…家長嗆「噎到你負責？」醫1妙招他下次直接學會

不少人從小就怕吞藥丸，但若到了國中還不會吞藥，恐怕讓醫護人員也很頭痛。粉專「超級白急診醫師」近日分享親身經歷，透露曾遇過家長因孩子不會吞藥與他起爭執，結果他改開全自費藥水後，對方下次回診竟突然學會吞藥丸了，讓大批網友笑翻。

該名醫師表示，其實臨床上遇過不少國中生不會吞藥，就連成年人也有不少類似情況。由於他任職的醫院採取不磨藥政策，因此曾因吞藥問題與病患家屬發生摩擦。

他回憶，當時一名國中生就診，自己好心提醒家長，孩子年紀已經不小，應該開始練習吞藥丸，沒想到家長立刻強硬反嗆：「他就不會吞，噎到你要負責嗎？」

面對家長態度，醫師乾脆改開全自費的小兒專用藥水給對方。他幽默表示，不知道是因為藥水喝到飽，還是味道太難入口，結果下次回診時，孩子竟然突然學會吞藥丸了。

貼文曝光後，網友紛紛留言笑說，「自費不一定能治百病，但多少能治八成」、「重點在自費，如果醫院貼告示：基於使用者付費原則，12歲以上患者如需將藥丸磨成藥粉，每次酌收新台幣100元工本費。那家長應該就會訓練小孩在12歲之後學會吞藥了吧」、「這年頭不會吞藥都要醫師負責了喔，什麼魔幻的世界」、「不會吞就跟醫師好好講，那個媽媽討罵嗎」、「藥水真的有夠難喝」。

也有過來人分享，自己是成年後才慢慢學會吞藥，建議可搭配果凍、分小顆服用或多加練習，通常都能逐漸克服。