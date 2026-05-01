影／進口發芽馬鈴薯？賴總統親上火線澄清會退貨：一粒一粒檢查

進口馬鈴薯發芽議題近日引起熱議，賴清德總統今到雲林縣斗南鎮農會出席模範母親活動，站在全台最大馬鈴薯產地，親上火線澄清馬鈴薯發芽問題。賴清德說，進口馬鈴薯經百分之百檢驗，若發芽就會退貨，要進入台灣的馬鈴薯一定要是完整的馬鈴薯，不會犧牲國民健康。

賴清德說，相信大家都吃過馬鈴薯，如果現在去菜市場買菜，大家會推薦他買斗南的馬鈴薯，還是買國外的馬鈴薯？在場的農民齊聲高喊「斗南的」。賴清德說，對啊！因為比較好吃、比較新鮮，但是現在市面上風聲鶴唳，導致價格直線下降，他要告訴大家不必驚慌失措。

賴清德也說，有關最近花生的問題，他認為應該要從整體的視角思考，這次和美國關稅談判所涉及的農產品，有許多重要項目仍未開放，包括雲林大宗的雞肉和稻米，反觀日本、韓國對美談判時，都已將這些項目開放，甚至連雲林重要經濟作物蒜頭也沒開放。

賴清德強調，美國進口花生雖然較便宜，但美國進口為「無殼花生」，冷凍且存放時間較久，香氣一定無法跟在地農產相比，大家不需要擔心，就連他在台南永康的花生糖業者友人，都堅持選用雲林花生，認為吃起來香氣十足，如果他自己當老闆，也會堅守品質照顧顧客。

此外，賴清德提到，早期在國民黨執政時代，軍公教有退休金，第一次政黨輪替陳水扁執政時，為勞工爭取退休金；蔡英文總統執政後，讓農民能領退休金；他任內在立委劉建國要求，以及其他立委質詢監督下，未來這些領老農津貼的農民，每個月至少能領一萬元。

賴清德也說，若沒有公保、勞保及農保等任何社會保險，尤其職業是家庭主婦的話，若參加國民年金，現在行政院已通過，每個月最少可以領五千元，台灣經濟進步、稅收增加，要持續發展並照顧人民，現在國家愈來愈有錢，就要強化國防力量，等同聘請保全概念。