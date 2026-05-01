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30多歲男已吃暴露前預防藥仍染性病 醫曝吃錯藥關鍵

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一名30多歲男子因尿道流膿至診所就醫，竟確診為「淋病」。他強調性行為前已預防性服用「暴露前預防（PrEP）」用藥，不知為何還會得病。圖為暴露前預防用藥（PrEP）。本報資料照片
一名30多歲男子因尿道流膿至診所就醫，竟確診為「淋病」。他強調性行為前已預防性服用「暴露前預防（PrEP）」用藥，不知為何還會得病。圖為暴露前預防用藥（PrEP）。本報資料照片

一名30多歲男子因尿道流膿至診所就醫，竟確診為「淋病」。他強調性行為前已預防性服用「暴露前預防（PrEP）」用藥，不知為何還會染病？其主治醫師、泌尿科醫師顧芳瑜說，不論暴露前預防、暴露後預防（PEP）用藥，均非萬無一失，且針對不同性病，各有專屬用藥，該患者使用的是愛滋病（HIV）預防用藥，自然無法抵擋淋病感染。

顧芳瑜說，PrEP是用於長期事前保護，PEP則是暴露後緊急阻斷，這兩類型用藥不僅無法百分百預防性病感染，也並非通用於預防「所有性病」，而是針對不同性病，各有專屬用藥，且防護能力也不盡相同，目前防護力最佳、發展最成熟的預防性慾藥，為愛滋病預防用藥，分事前、事後預防二類，事前用藥保護力為92%起跳，事後用藥則平均有8至9成防護力。

HIV事前預防用藥分口服、針劑二類。顧芳瑜說，口服藥若按時服用，保護力可達92%至99%，缺點是民眾容易忘記服藥；針劑使用方式為每2個月施打一次，保護力可達99%，優於口服用藥，不過，「針劑並非疫苗」，一旦停藥便會失去保護力，若中斷施打針劑，建議民眾可隨時換回口服藥以接續保護力，但切忌自行停藥。

至於HIV事後預防，需在暴露後72小時內盡速就醫，連續服藥28日。顧芳瑜說，HIV事後預防用藥保護力平均約80%至90%，最高可達97%，且「愈早服藥、效果愈好」。

除HIV之外，常見性病也各有藥物預防方式，顧芳瑜說，梅毒、披衣菌與淋病，可藉由事後預防性抗生素（DOXY PEP）降低感染風險，這類藥物對梅毒及披衣菌防護力約65%至73%，對淋病防護力則有限；猴痘雖有事後用藥，防護力約90%，但預防猴痘首選仍是接種猴痘疫苗，保護力可達85%以上；至於俗稱菜花的人類乳突病毒（HPV），最佳預防方式為接種疫苗，防護力達9成以上。

顧芳瑜說，無論是PrEP還是PEP，用對藥物雖然能大幅降低感染風險，但並非保證「百分百」免疫，目前衛福部疾管署有針對高風險族群提供公費PrEP補助，若需使用PEP，可至泌尿科門診諮詢，不過，仍建議民眾發生性行為時還是要「全程正確戴保險套」，搭配藥物或疫苗雙重保護，才能遠離性病。

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