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勞動節連假好天氣 周日晚起梅雨季首波鋒面抵達 雷雨炸全台大降溫

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天隨著東北季風減弱，各地溫度逐漸回升，天氣變得穩定，降雨也會明顯趨緩。本報資料照片
今天隨著東北季風減弱，各地溫度逐漸回升，天氣變得穩定，降雨也會明顯趨緩。本報資料照片

今天是勞動節連續假期首日，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，隨著東北季風減弱，各地溫度逐漸回升，天氣變得穩定，降雨也會明顯趨緩。

鄭傑仁表示，明天到周日白天，大致上各地是晴朗穩定天氣，只有局部地區有午後陣雨情況。但是到了周日晚上至下周一開始，隨著下一波鋒面通過，以及後續的東北季風增強，還有華南雲雨區影響，天氣又將轉趨不穩定。

目前天氣，他說，環境上從東北風逐漸轉為偏東風，迎風面的北部和東半部地區雲量稍微偏多一些，新竹到南部相對雲量比較少，偶有機會可見陽光。

鄭傑仁表示，今天清晨地面高壓位置還在華南沿海一帶，因此清晨仍是偏東北風，感受上還是偏涼一些，不過，隨著高壓逐漸東移，風向逐漸轉為偏東風，因此整個溫度將持續回升。

今天天氣，鄭傑仁說，大致上是東北季風減弱，多雲到晴的天氣型態，花東地區、恆春半島有零星降雨，此外，中南部山區午後有零星陣雨機會，範圍不會很大，雨勢也不會太明顯，前往山區建議攜帶雨具備用。溫度方面，東半部、宜蘭、花蓮，雲量偏多，高溫23度左右，北部26度，至於中南部地區高溫有機會來到28至31度，感受上溫暖偏熱。今晚到明天清晨各地低溫20至23度左右，還是稍微偏涼一些。

未來降雨趨勢，鄭傑仁表示，明天、周日還是類似的天氣型態，各地多雲到晴，午後各地山區有零星降雨機會。周日大台北、宜蘭午後有局部雷陣雨發生，主要是周日轉西南風之後，大台北和宜蘭整體午後降雨區域會稍微變多一些。

他說，預計周日晚上到下周一下一波鋒面通過，中部以北地區留意局部較大雨勢，各地都可能有陣雨或雷雨發生機會。鋒面通過時間和雨勢有不確定性，提醒多加留意後續的天氣預報更新。

下周二華南水氣持續影響，他表示，各地還是有些降雨機會，雷雨出現機會稍微下降一些，天氣還是不穩定。預計到下周三之後，隨著雲雨帶離開、東北季風減弱，又會回復花東有些局部降雨、中南部山區午後降雨機會。所以未來1周為周日晚上到下周二相對是天氣比較不穩定的時候。

溫度趨勢，鄭傑仁表示，溫度將逐日回升，明天轉東南風，周日轉西南風，各地普遍高溫可以來到30度以上，感受上比較悶熱一些。周日晚上鋒面通過、東北季風增強，北部和東半部溫度會先下降；中南部地區也會因為雲雨帶增多，下周二之後溫度也會下降。後續東北季風減弱、降雨緩和下來之後，各地溫度下周三、下周四又會逐漸回升。

鄭傑仁表示，周日台東可能有焚風發生機會。明天、周日金門、馬祖地區可能有低雲或霧影響能見度，交通往返前留意航班資訊。

5、6月是梅雨季，鄭傑仁表示，周日晚上到下周一是梅雨季第一波鋒面，但是這波鋒面影響期間稍微短一些，雨勢和降雨範圍仍有不確定性。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天的天氣。圖／中央氣象署提供
今天的天氣。圖／中央氣象署提供

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