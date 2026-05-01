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美食對決搬上舞台 張正傑、趙自強聯手跨界親子音樂會

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
大提琴家張正傑享譽國際也很有創意，還是公認「被大提琴耽誤的廚師」。記者郭韋綺／翻攝
大提琴家張正傑享譽國際也很有創意，還是公認「被大提琴耽誤的廚師」。記者郭韋綺／翻攝

台灣知名大提琴家張正傑今年推出全新親子音樂會，將代表性美食披薩與潤餅搬上舞台PK，結合節奏、旋律與故事情境打造一場跨界演出，並邀請兒童劇場代表人物趙自強加入演出，帶領觀眾在趣味中感受東西方文化差異。

張正傑享譽國際也有創意，還是公認「被大提琴耽誤的廚師」，今年突發奇想將日常熟悉的飲食經驗融入音樂會橋段，由他領軍披薩隊，與趙自強潤餅隊展開跨文化的大對決，從揉麵、包餡到製作過程再搭配相對應的音效、節奏，讓孩子透過音樂理解不同文化的生活樣貌。

張正傑表示，披薩是全世界都熟悉的滋味，從義大利一路走到世界各地，不論在餐廳、街頭還是家庭聚餐都有一席之地；潤餅則是台灣人共同的飲食記憶，從市場到夜市、從清明節到日常餐桌，都藏著滿滿的記憶。

他也提到近期社會對食安議題高度關注，這次希望透過親子音樂會，以輕鬆方式帶領孩子認識食物來源與製作過程，從吃得好延伸到吃得安心，讓生活教育自然融入藝術之中。

音樂會由義大皇家酒店主廚李泰興與Pino Pizzeria主廚謝宜榮示範潤餅與Pizza製作，把料理過程搬上舞台增添跨界趣味。演奏卡司包括次女高音翁若珮、男中音林政勳、小提琴林天吉與許淑婷、中提琴康郁理等，以聲樂與弦樂交織豐富舞台層次。

為提升參與感，音樂會設計現場投票環節，邀請觀眾表達想吃披薩還是潤餅，投票結果將於現場公布，讓音樂會變成可以參與的趣味對決。

主辦單位指出，整場演出結合音樂、美食與故事，呈現寓教於樂的舞台形式，盼讓親子觀眾在歡笑與互動中，體驗文化交流的趣味與深度。音樂會將於5月17日下午2時30分，在衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，票價為12歲以下200元及300元，即日起於OPENTIX售票系統開放購票。

知名大提琴手張正傑今年推出全新親子音樂會，他化身主廚，結合音樂與美食創意，攜手趙自強以披薩與潤餅為題，打造趣味十足的親子舞台演出。記者郭韋綺／翻攝
知名大提琴手張正傑今年推出全新親子音樂會，他化身主廚，結合音樂與美食創意，攜手趙自強以披薩與潤餅為題，打造趣味十足的親子舞台演出。記者郭韋綺／翻攝

知名大提琴手張正傑今年推出全新親子音樂會化身主廚打造趣味舞台表演。記者郭韋綺／攝影
知名大提琴手張正傑今年推出全新親子音樂會化身主廚打造趣味舞台表演。記者郭韋綺／攝影

親子 台灣人 張正傑

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