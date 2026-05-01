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今迎五一連假 省道公路下午恐塞車 公路局曝7地雷路段
今天是勞動節連假第1天，公路局表示，截至上午9時各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，包括主要城際道路台61線鳳鼻至香山、中彰大橋，銜接國道路段台64線國3土城交流道、台74線霧峰路段西向、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向、仁德系統將出現短暫車流。
公路局建議用路人，出門前可先至公路局網站查詢路況，或下載「幸福公路」App，以避開塞車路段及時段。
公路局為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已請客運業者於115年勞動節連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運85折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享6折，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。
另公路局統計，昨天西部國道客運共計行駛6816班次，疏運14萬4443人。
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