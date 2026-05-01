今迎五一連假 省道公路下午恐塞車 公路局曝7地雷路段

勞動節連續假期首日好天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，白天東北季風逐漸減弱，天氣開始轉為穩定，全台大多呈現多雲到晴的型態。東半部與東南部仍有局部短暫陣雨，苗栗以南山區午後可能因熱力作用發展出

2026-05-01 08:11